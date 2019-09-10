Клятвы верности и слова любви азербайджанки и украинца

10 сентября 2019 16:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли 28 сентября в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится показ балета "Жизель" Адольфа Адана, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

В главной партии Жизель выступит ведущая солистка балетной труппы Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженная артистка Нигяр Ибрагимова. На партию графа Альберта приглашен ведущий солист Национальной оперы Украины, лауреат международных конкурсов артистов балета Станислав Ольшанский.

В балете также примут участие заслуженная артистка Азербайджана Эльмира Сулейманова (партия Мирты), Анар Микаилов (партия Лесничего) и другие.

Спектаклем будет дирижировать заслуженный артист, лауреат международных конкурсов дирижеров, главный дирижер Театра оперы и балета Эйюб Гулиев.

Действие балета происходит в деревни, где живет Жизель. Жизель влюблена в юношу, живущего в охотничьем домике. На самом деле юноша – это граф Альберт, переодетый в крестьянина, у которого есть невеста. Лесничий Ганс решает раскрыть тайну соперника. Жизель, узнав правду, понимает, что клятвы верности и любви - обман. Последний раз в помутившемся от потрясения сознании девушки возникают картины недавнего прошлого - клятвы, слова любви. Жизель умирает...

В основе произведения лежит древняя легенда о виллисах - погибших молодых незамужних девушках, преданных своими возлюбленными. Отныне они вынуждены мстить за себя, по ночам убивая молодых мужчин, увлекая их в свои танцы.

(Автор: Джани Бабаева )

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