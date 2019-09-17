Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)

17 сентября 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С чего начинается путешествие? Правильно, с дороги. Пара часов езды на машине, многочасовой перелет на самолете или сутки в поезде – вариантов добраться из пункта "А" в желанный пункт "Б" масса. Только вот способов приятно и полезно провести время в дороге не так много. Один из самых традиционных и надежных – чтение. Главное – правильно выбрать произведение, которое не только скрасит поездку, но и позволит узнать много нового и интересного.

Поэтому очередная встреча со всемирно известным писателем, президентом ПЕН-клуба, секретарем Союза писателей Азербайджана, кавалером ордена "Шараф", народным писателем Чингизом Абдуллаевым прошла именно на Бакинском железнодорожном вокзале, сообщает Trend Life. Мероприятие было посвящено Дню знаний в Азербайджане.

Во время встречи Чингиз Абдуллаев призвал к повышению интереса к чтению и литературе именно посредством книг, прошла автограф-сессия книг прославленного писателя.

В современном мире всё меньше и меньше внимания стало уделяться чтению литературы. Это связано с развитием новых технологий. Люди увлечены социальными сетями, компьютерными играми, просмотром телевизионных программ, что порой отнимает всё свободное и столь драгоценное время. Кстати, наукой доказано, что такие увлечения отрицательно отражаются на здоровье и качестве жизни, так как иногда не разграничивается реальное и виртуальное. А в момент чтения книг происходит формирование личности, люди многое открывают для себя, например, узнают нормы и правила поведения в различных ситуациях, учатся нравственному и эстетическому восприятию, распознают красоту и уроки художественного слова. Чтение литературы – это главнейший незаменимый и неизменный источник информации, знаний, мудрости, и опыта предшествующих поколений. А сколько таинств хранит в себе книга? Она пробуждает к жизни наше воображение, переносит в пространстве и времени, в ней мы находим мудрого собеседника, есть возможность окунуться в мир мечты. Именно чтение позволяет становиться нам грамотными, приобрести облик образованного человека, развить интеллект, память, мышление, речь, воображение.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
  • Как приятно добраться из пункта "А" в "Б"? Начинаем с Бакинского вокзала (ВИДЕО, ФОТО)
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