Магия азербайджанского танца удостоена международного гран-при в Узбекистане (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова удостоен гран-при Международного фестиваля "Ракс сехри" ("Магия танца"), который прошел с 14 по 16 сентября в историческом музее-заповеднике "Ичан-Кала" в Хиве (Узбекистан), сообщили Trend Life в пресс-службе Министерства культуры Азербайджана.

В фестивале приняли участие коллективы из двадцати стран и различных регионов Узбекистана. Среди гостей были представители министерств и ведомств республики, дипломатического корпуса, профессионалы и деятели искусств в сфере танцев и музыки, музыкальные, театральные и танцевальные коллективы, местные и зарубежные СМИ, жители и гости страны. Азербайджанскую делегацию возглавлял заслуженный работник культуры Эльчин Аббасов. В течение трех дней, в рамках насыщенной программы фестиваля прошли концерты и театрализованные представления, ярмарки изделий народно-прикладного и изобразительного искусств, научно-практическая конференция, дегустация блюд Хорезмской кухни, мастер-классы и многое другое.

По завершению фестиваля состоялся гала-концерт и церемония награждения участников фестиваля.

Организаторы - Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма, Хокимият Хорезмской области и Министерство культуры Узбекистана.

(Автор: Вугар Иманов)

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