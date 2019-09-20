Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)

20 сентября 2019 16:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В кинотеатре Cinestar Metropolis во Франкфурте-на-Майне прошла европейская премьера романтической комедии "Жара" с участием генерального продюсера картины Эмина Агаларова, телеведущей и актрисы Яны Чуриковой и одного из исполнителей главной роли Магомеда Муртазалиева, сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано дистрибьютором российского кино в Европе и Америке KinoKartina.TV и телеканалом Жара ТВ.

Эмин Агаларов отметил, что фильм "Жара" вышел в 42 кинотеатрах Германии, и залы были полностью распроданы. Эмин Агаларов подчеркнул – главное, что это фильм о Баку. И, кажется, душевная столица Азербайджана снова рискует стать большой съёмочной площадкой – "Жара" продолжится. Более того, фестиваль "Жара" теперь пройдет и в Германии - 31 мая на стадионе ISS DOME в Дюссельдорфе, который вмещает до 11 000 человек.

А Магомед Муртазаалиев в шутку пообещал сфотографироваться со всеми желающими после фильма, в итоге зрители действительно не отпускали Магомеда полчаса. Яна рассказала о том, что ""Жара" - это, в первую очередь, атмосфера. Это как в детстве – когда приезжаешь летом в лагерь, а потом не хочешь уезжать".

Премьера фильма ранее успешно прошла в Москве и Баку.

Генеральный продюсер - народный артист Азербайджана Эмин Агаларов. Производство - TeamFilms, креативный продюсер и автор сценария – Фуад Ибрагимбеков, автор идеи проекта и продюсер - Теймур Джафаров, режиссер-постановщик - Дуня Лисова, оператор-постановщик - Василий Рыжов, художник-постановщик - Максим Алипченко.

Съемки фильма прошли в рамках международного музыкального фестиваля "Жара", состоявшегося в июле 2018 года в Баку. В главных ролях: Диана Пожарская, Наиль Абдрахманов, Магомед Муртазаалиев, Сергей Чирков, Дмитрий Лысенков, Антон Лапенко, Николай Шрайбер. С азербайджанской стороны в фильме снялись Фуад Османов, Гюнеш Мехтизаде, Эмиль Аббасов, Джаваншир Хадыев, Ярослав Трифонов, Юлия Гейдарова и другие. В съемках приняли участие артисты российского шоу-бизнеса: EMIN, Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Ани Лорак, Валерия, Иосиф Пригожин, Тимати, Лолита, Глюк’oza, Александр Маршал, Юлия Барановская и другие.

Сюжет фильма начинается в самолете со звездами российской эстрады на борту. Все они летят на фестиваль "Жара" в Баку: шумные разговоры, приколы друг над другом, дегустация различных напитков… Среди них и восходящая звезда, победительница проекта "Голос" Даша Стеклова, которая летит в столицу Азербайджана вместе со своим мужем-продюсером. Однако она неожиданно отказывается выступать на фестивале "Жара" и по прибытии в Баку сбегает от звездной компании со своим другом-блогером. Они случайно знакомятся с симпатичным парнем по имени Мурад и его бесшабашным другом Рамином. Гости из Москвы решают прогуляться по Баку, где их ждет множество приключений: романтических, веселых, порой досадных, но все равно забавных и смешных, которые в итоге помогают Даше осуществить свою мечту и стать по-настоящему счастливой…

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
  • Азербайджанская Жара в Германии (ФОТО)
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