В Баку создан Jazz Fans - Клуб профессионалов и консультантов, Клуб исполнителей и Фан клуб (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация общественного объединения "Друзья джаза" (Jazz Fans), которое возглавил Нури Ахмедов, сообщает Trend Life.

Главная цель Jazz Fans - пропагандистская и просветительская работа, вклад в дальнейшее развитие джазовой культуры в нашей стране. Общественное объединение намерено стать платформой, объединяющей любителей и ценителей джаза, исполнителей, теоретиков, исследователей, представителей СМИ. В состав совета объединения войдут исследователи, организаторы, консультанты, а также руководители клубов, сформированных по принципу рода деятельности и профессиональных данных членов объединения, которые делятся на три категории: Клуб профессионалов и консультантов, Клуб исполнителей и Фан клуб. Предполагается проведение научных исследований, организации различных курсов и семинаров, конкурсов, фестивалей, конференций, встреч, выставок и мастер-классов.

На вечере было рассказано о традициях джаза в Азербайджане. История азербайджанского джаза берет своё начало с 30-х годов ХХ века. Первый джазовый оркестр в Баку в 1938 году создали знаменитые азербайджанские композиторы Ниязи и Тофик Кулиев. Этот оркестр, называвшийся Государственным эстрадно-симфоническим оркестром, стал основой азербайджанского джаза. Расцвет джаза в стране пришелся на 60-е годы прошлого столетия, когда такие музыканты как Вагиф Мустафазаде, Тофиг Ахмедов, Рафиг Бабаев и квартет "Гая", подняли это музыкальное направление на новый, более качественный уровень. Знаменательным событием стало создание азербайджанского джаза - разновидности музыкального направления, основанного на традициях мугама. Первый джаз-фестиваль в Баку был проведён в 1969 году. Ежегодно проводятся различные мероприятия и концерты с участием мировых знаменитостей. Азербайджанские исполнители джаза являются участниками и победителями многих международных джаз-фестивалей и конкурсов.

Главный редактор www.jazz.az, музыковед, доктор философии по искусствоведению, исследователь джаза Туран Мамедалиева представила обновленную версию сайта.

Среди гостей праздничного вечера были министр культуры Абульфас Гараев, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист СССР, пианист Фархад Бадалбейли, ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист, композитор Сиявуш Керими, представители культуры и икусства, творческой интеллигенции и молодежи.

Ведущим вечера был радио- и телеведущий, знаток джаза, заслуженный работник культуры Рахиб Азери. Гостям была представлена концертная программа с участием заслуженных артистов Тофига Джаббарова, Вагифа Алиева, Руслана Гусейнова, Исфара Сарабского, джазовой певицы Сабины Гаджиевой, пианистов Афгана Расулова, Эльбея Мамедзаде, молодых исполнителей Тимура Булатова, Ниджата Асланова, Афшина Ализаде, Гасана Билалова, Фирудина Гамидова, Айдына Зейдуллаева, Ниджата Пашазаде, Камиля Мустафаева, группы DiHaj певицы Дианы Гаджиевой, группы RAST.

(Автор: Вугар Иманов)

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