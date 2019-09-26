Названа дата выхода в эфир азербайджанского проекта «Голос. Дети»

26 сентября 2019 20:17 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Вокальное телевизионное шоу "SƏS uşaqlar" (Голос. Дети), являющееся лицензионной адаптацией всемирно известного проекта "The Voice Kids", будет представлено в эфире Общественного телевидения (ITV) в январе 2020 года, об этом сказала Trend Life музыкальный продюсер и ведущая проекта Лейла Гулиева.

По словам Гулиевой, полная информация о вокальном шоу будет предоставлена в преддверии выхода проекта в телеэфир.

Напомним, что впервые в Азербайджане в эфире Общественного телевидения (ITV) будет представлено вокальное телевизионное шоу "SƏS uşaqlar".

В апреле текущего года компания "Общественное телевидение и радио" (ITV) Азербайджана получила лицензию известного вокального телепроекта – The Voice ("Səs"/"Голос"). Был подписан договор о сотрудничестве между İTV и компанией "Talpa Global B.V", являющейся автором проекта The Voice. Согласно договору, основной проект компании с нового сезона будет представлен на Общественном телевидении. Уже тогда было отмечено, что сначала "Səs" – азербайджанская версия формата телевизионного вокального конкурса The Voice, будет проведен среди детей, а затем и среди взрослых исполнителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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