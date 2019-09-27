По сценарию Натига Расулзаде снимается фильм о выдающихся азербайджанских архитекторах

БАКУ /Trend Life/ - По сценарию народного писателя Азербайджана, кавалера ордена "Шохрат" Натига Расулзаде на студии "Salnaməfilm" проходят съемки документального фильма о выдающихся азербайджанских архитекторах Микаиле Усейнове и Садыхе Дадашеве, об этом литератор сказал Trend Life.

"Я написал художественно-документальный сценарий о выдающихся архитекторах Микаиле Усейнове и Садыхе Дадашеве. Уже идут съемки, думаю, к концу года этот фильм будет представлен общественности. Режиссер документальной киноленты выступил Шамиль Алиев. Я рад ему поручили эту работу, потому что мы с первый же шагов стали понимать друг друга. Сценарий понравился и режиссеру и генеральному продюсеру фильма - председателю правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбаю Гасымзаде", - сказал народный писатель Азербайджана.

По словам Расулзаде, съемочная команда очень сплоченная, любые замечания и пожелания работают на успех фильма.

Садых Дадашев (1905-1946 годы) - архитектор и историк архитектуры, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1940 год), лауреат Сталинской премии второй степени (1941 год).

Микаил Усейнов (1905 -1992 годы) - архитектор и историк архитектуры, педагог, профессор, Герой Социалистического Труда (1985 год), народный архитектор СССР (1970 год), лауреат Сталинской премии второй степени (1941 год).

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.