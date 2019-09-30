Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)

30 сентября 2019 16:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Altes Pfandhaus города Кельн состоялось открытие выставки художницы Маргариты Керимовой-Соколовой, где было представлено десять картин из нового цикла "Рождение музыки" в рамках экспозиции "Радость искусства", сообщили Trend Life организаторы Zarifa Art.

"Рождение музыки" - это 10 квадратных полотен, одного размера 80/80 см. Композиции построены таким образом, что могут быть экспонированы в любом положении, включая и ромб, а так же располагаться в разных конфигурациях и количествах, что даёт им преимущество разнообразия показа. При этом, каждая из них самостоятельна. В случае данной выставки - это двухрядный прямоугольник.

"В дополнение к геометрическому восприятию композиционного блока, изображения передают многогранный, эмоциональный опыт художника- подобный первичным звукам и красочной оркестровой звуковой палитре. И это производит сильное впечатление. Работы выполнены в нефигуративном стиле. Переход цветовых линий в неопределённые формы, по мнению автора, рождены её ощущением и составляют определённый ритм, соответствующий тому или иному музыканту: Малер, Моцарт, Чайковский, Шостакович,Рахманинов, Шопен, Караев и др. В композициях появляются нотные знаки, как декоративный элемент. Они же визуализируют музыку", - отметила председатель Европейского Форума межкультурного сотрудничества, музыкант, музыковед Самира Патцер-Исмаилова.

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Её прадед был известный русский художник Иван Иванович Соколов. Училась на художественно-графическом факультете Кубанского университета и в Академии художеств им. Репина (Санкт-Петербург), преподавала в Художественной студии в Баку. Член Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), член Международной федерации художников при ЮНЕСКО, член Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президент Международного Фонда эстетического развития, член Международной ассоциации художников. С 1965 года Маргарита Керимова-Соколова принимала участие в выставках советских и азербайджанских художников в различных городах СССР, Алжире, Германии, США, Франции, Кубе, Австрии, Польше, Болгарии. В 1994-1995 годах Керимова-Соколова жила и работала в США (Филадельфия, Нью-Йорк, Чикаго), а с 1995 года - проживает в городе Кёльн (Германия). С большим успехом проходили ее выставки во многих странах мира, в том числе и в Азербайджане. Картины Mаргариты Керимовой-Соколовой находятся в известных музеях мира и частных коллекциях.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
  • Баку-Кёльн. 10 картин рождения музыки (ВИДЕО, ФОТО)
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