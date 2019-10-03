Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)

3 октября 2019 14:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках IV Евразийского литературного фестиваля фестивалей "ЛиФФт-2019" и проекта Бакинского книжного центра "Диалог с писателем" прошла встреча с известным казахским поэтом, Героем труда Казахстана, народным писателем Казахстана, общественно-политическим деятелем, кавалером азербайджанского ордена "Дружба" Олжасом Сулейменовым, сообщает Trend Life.

Олжаса Сулейменова называют поэтом-мыслителем планетарного масштаба. Он является великим сыном не только казахстанского, но и всех тюркских народов. Его творчество актуально во все времена, книги переведены на многие языки мира, а в Азербайджане к творчеству казахского писателя проявляют особый интерес представители всех поколений. Книги Олжаса Сулейменова печатаются в Азербайджане большими тиражами и традиционно пользуются большим спросом. Олжас Сулейменов - большой друг азербайджанского народа, и является одним из немногих выдающихся представителей тюркского мира, кто был рядом с Азербайджаном и его народом в самые трудные дни, когда советская власть совершила преступление против азербайджанского народа 20 января 1990 года. Он приехал в Азербайджан буквально на следующий день после кровавых событий и поддержал наш народ в борьбе за независимость.

Выступая в Baku Book Center, Олжас Сулейменов отметил, что каждый его визит в Азербайджан удивляет и радует его. Он рассказал о поездке в поразивший его красотой, чистотой и обилием зеленых насаждений город Сумгаит, об инициированном им антиядерном движении "Невада – Семипалатинск", благодаря усилиям которого в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон в Казахстане, затронул много других важных тем.

"Мне очень дорого все, что касается Азербайджана. Здесь я чувствую особое отношение к себе. Я всегда с радостью приезжаю в Азербайджан, потому что меня связывает многолетняя дружба со многими выдающимися азербайджанскими писателями и деятелями искусства. Баку - невероятно красивый город, я каждый раз восхищаюсь красотой вашей столицы и гостеприимством бакинцев. В этот раз мне также удалось посетить прекрасный город Сумгайыт, который произвел на меня большое впечатление. Очень радует, что Азербайджан так стремительно развивается. Мне приятно, что в вашей стране так высоко ценят мое творчество. Хочу также поблагодарить руководство Бакинского книжного центра за организацию этой встречи", - сказал Олжас Сулейменов.

Выступившие председатель Союза писателей Азербайджана Анар Рзаев, секретарь СПА, поэт, писатель-публицист Ильгар Фахми, депутат Милли Меджлиса, народная писательница Эльмира Ахундова, народный писатель Натиг Расулзаде, народный артист Фахраддин Манафов и другие отметили большой вклад Олжаса Сулейменова в мировую литературу и науку, изучении древнетюркского языка, его роли в деле укрепления дружбы азербайджанского и казахского народов. Была выражена признательность за теплоту, с которой он всегда относился к азербайджанскому народу.

Олжас Сулейменов ответил на вопросы гостей и провел автограф-сессию своих книг.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
  • Великий казах Олжас Сулейменов в литературном Баку (ФОТО)
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