Карабахская школа мугама. 130-летие Сеида Шушинского отмечено в Горадизе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре мугама города Горадиз прошел вечер, посвященный 130-летию выдающегося представителя национальной мугамной школы, музыкального деятеля и педагога, народного артиста Азербайджана Сеида Шушинского (Мир Мохсун-ага Сеид Ибрагим оглы Шушинский; 12.04.1889 – 1.11.1965), сообщает Trend Life. Мероприятие было организовано Фондом Хана Шушинского при поддержке Министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие прошло в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 130-летия народного артиста Сеида Шушинского.

Выступившие руководитель Фонда Хана Шушинского Бейимханым Джаванширова-Вердиева, глава Исполнительной власти Физулинского района Алы Алиев и другие рассказали о жизни и творчестве Сеида Шушинского, который является одним из крупнейших представителей Карабахской школы ханенде, сыграл важную роль в развитии азербайджанской музыкальной культуры, в особенности мугама. Ханенде, обладавший широким диапазоном, необыкновенным голосом и высокой сценической культурой, своим непревзойденным, совершенным исполнительским стилем обогатил национальную музыкальную сокровищницу. Особой оригинальностью в его исполнении отличалась интерпретация дастгяха Чахаргях, который считается особо сложным для певцов. Чахаргях мастер мугама начинал с кульминационного раздела Мансурийя, придающего дастгяху воинственный дух, и поэтому мэтром мугама Джаббаром Гарьягдыоглу был назван "жемчужиной восточной музыки". В течение долгих лет воспитал целую плеяду мастеров, среди которых Алибаба Мамедов, Ислам Рзаев, Гулу Аскеров, Нариман Алиев и другие. Его жизненный путь состоит из трех периодов: Шуша, Тифлис и Баку, а творчество из двух периодов - исполнительская и педагогическая деятельность. Следует также отметить его благотворительную деятельность, когда он оказывал материальную поддержку в издании журнала "Молла Насреддин" в Тифлисе. После знакомства с одним из основоположников театрального искусства Гусейном Араблинским начал исполнять роли в таких произведениях-шедеврах Узеира Гаджибейли как "Аршин мал алан", "Лейли и Меджнун", исполнил образ Сервера в театральном представлении "Не та, так эта". После переезда в Баку начал выступать в опере. Ему также принадлежит заслуга в систематизации мугамов, осуществленной Узеиром Гаджибейли.

Гостям была представлена концертная программа с участием народного артиста Фикрета Вердиева (тар), заслуженных артистов Тогрула Асадуллаева (кяманча), ханенде Илькина Ахмедова, Севиндж Сарыевой, а также Нисбет Садраевой, Анара Гулиева, Эльданиза Мамедова, Сарвана Нифталыева и других. Были представлены композиции мугама, народные песни и теснифы.

(Автор: Вугар Иманов)

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