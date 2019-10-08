Всемирно известный кяманчист из Израиля выступит в Баку и Гяндже

БАКУ /Trend Life/ - Всемирно известный композитор и исполнитель-кяманчист Марк Элияху (Израиль) вновь выступит с концертом в Азербайджане, сообщили Trend Life организаторы концерта. В этот раз музыкант со своей группой представит вниманию публики невероятное шоу, причем не только очарует Баку, но и покорит Гянджу.

В рамках Кавказского музыкального тура, 14 ноября легендарный исполнитель на кяманче представит сольный концерт в Elektra Hall в Баку, а 15 ноября выступит на сцене Гянджинской государственной филармонии.

Музыкант своим виртуозным исполнением умеет создавать особенную атмосферу, и подарит азербайджанским зрителям вечер прекрасной музыки и живого звука.

Концертная программа будет представлена при организационной поддержке United Cultures и 124 Studios.

Напомним, что Марк Элияху впервые выступил в Баку 25 мая во Дворце Гейдара Алиева. 26 мая музыкант провел второе выступление в Rotunda Hall Landmark.

Марк Элияху родился 28 мая 1982 года в Дагестане (Россия) в семье музыканта и композитора Переца Элияху. Переехав с родителями в Израиль в 1989 году, он изучал как западную, так и восточную музыку. Услышав в 16 лет исполнение легендарного музыканта народного артиста Азербайджана Габиля Алиева на кяманче, он переезжает в Баку, и на протяжении двух лет обучается игре у Адалята Везирова. А Габиль Алиев даже дарит ему свой музыкальный инструмент. 36-летний Марк Элияху говорит, что именно азербайджанская кяманча и мугам принесли ему мировую славу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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