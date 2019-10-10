Параллельные миры в Баку, или Легенда о мифической принцессе (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном университетем культуры и искусств (АГУКИ) представлен историко-культурный проект "Параллельные миры", реализуемый данным учебным заведением и азербайджанским фотографом и путешественником Айдыном Садыховым, сообщает Trend Life.

Один из кураторов международного проекта Айдын Садыхов отметил, что главная цель – ознакомление с историей и культурой различных стран, где особое место займут легенды и мифы. Проект включает серию мероприятий в этом и следующем году.

Каждое из мероприятие проекта, посвящено определённой стране и будет состоять из фотовыставки и небольшого семинара. Организаторами проекта было объявлено, что в данный момент запланировано проведение как минимум трёх мероприятий, два из которых пройдут в текущем году, а один в следующем.

В рамках проекта в АГУКИ состоялось открытие первого мероприятия, посвященного Чехии, оно организованно посольством Чехии в Азербайджане.

На открытии выступили декан художественного факультета АГУКИ Севиль Керимова, куратор проекта Айдын Садыхов, заместитель посла Чехии в Азербайджане Даниэль Путик.

В первой части мероприятия прошли два семинара на тему легенд и мифов Чехии. В первом - "Я вижу великий город, слава которого достигнет звёзд небесных!", его автор - Даниэль Путик, рассказал об отражении древних чешских мифов в архитектуре и искусстве Праги. В семинаре были затронуты работа известного чешского писателя Алоиса Ирасека "Древние чешские легенды", персонажи которого представлены в современной Праге в виде различных памятников, статуй, фресок и сграффито на фасадах домов. Также автор семинара описал наиболее древние чешские легенды о мифической принцессе Либуше, которой согласно легенде приписывают основание города Прага (прим. название семинара – это фраза принцессы Либуши при основании города) и воинственном рыцаре Брунсвике, статуя которого стоит возле Карлова Моста и хранит в своём основании тайну волшебного меча.

Во втором семинаре "Легенды старой Праги" Айдын Садыхов подробно изложил наиболее известные легенды о Карловом Мосту, Дьявольских камнях Вышеграда, создании мифического существа Голема, тайных лабораториях алхимиков и даже секреты знаков на домах старой Праги.

После завершения семинаров гости ознакомились с фотоэкспозицией "Чехия глазами азербайджанского фотографа". Айдын Садыхов представил вниманию аудитории свою персональную фотовыставку и подробно рассказал о каждой работе.

В экспозицию вошли 20 работ, на которых изображены наиболее известные исторические достопримечательности таких городов Чехии, как Прага, Тельч, Кутна-Гора и Чески-Крумлов.

Гости вечера охотно интересовались историей каждой изображенной достопримечательностью и задавали множество вопросов.

Что приходит на ум, когда мы говорим о Чехии? Это величественные готические соборы, узкие и покрытые булыжником улочки старой Праги, это легендарный Карлов мост, сотни неприступных замков и костелы в уютных старинных городах, невероятной красоты природные пейзажи и целебные минеральные источники Карловых Вар, ну, и конечно же множество интереснейших мифов и таинственных городских легенд.

По словам Айдына Садыхова, перечисление интересных исторических достопримечательностей Чехии может занять целую книгу. Здесь расположено множество красивейших дворцов и замков, почти возле каждого старинного городка возвышаются могучие крепости или романтические развалины. Многие из них отлично сохранились и могут нам много рассказать об истории и культуре прошлого.

Чехия – архитектурная сокровищница Европы. Многие объекты внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И это не только отдельные исторические памятники, но и даже города, среди которых занимают почётные места – старый город в Праге, Тельче, Кутна-Гора и Чески-Крумлов. Тихие улочки городов, высокие шпили костелов, башни средневековых замков окутаны тайнами и легендами.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Кямран Багиров)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.