Азербайджанский писатель призвал правильно выбирать профессию для успешной жизни (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла встреча члена Союза писателей Азербайджана, лауреат премии «Золотое перо» Эльхан Эльатлы с детьми из Ассоциации Детских деревень SOS, сообщает Trend Life.

Выступая перед детьми и подростками, писатель сказал, несмотря на то, что является выпускником механико-математического факультета Бакинского государственного университета, всегда интересовался чтением и литературой. С юных лет писал короткие стихи и рассказы. В настоящее время является автором более 25 книг. Говоря о своем творчестве, писатель также отметил важность свободного владения родным языком и коснулся проблемы правильного выбора профессии.

Выбор профессии, или профессиональное самоопределение, - основа самоутверждения человека в обществе, одно из главных решений его жизни. Выбор профессии определяет многое, а именно: кем быть, к какой социальной группе принадлежать, где и с кем работать, какой стиль жизни выбрать. Это один из самых важных и ответственных моментов, определяющих дальнейшее развитие и успех личности. Причем, это нужно сделать ещё со школьной скамьи. Потому что, когда мы выбираем профессию, мы выбираем будущее, и не только свое, но и своих близких. Хотелось бы, чтобы будущая профессия приносила и удовольствие, и финансовое благополучие, и пользу окружающим. Конечно, подростку трудно сделать выбор, потому что он не полностью знаком с миром профессий и еще ни разу в жизни не работал. А взрослому человеку бывает еще труднее найти свое призвание, кардинально изменить свою жизнь, если выбор специальности в подростковом возрасте оказался неудачным. Поэтому мнение родителей и друзей, педагогов, материальное положение, личностные характеристики, состояние здоровья, индивидуальные возможности ребенка – все это влияет на то, какая профессию будет выбрана. И чем больше возникает вариантов, тем сложнее становится выбор. Для этого надо всесторонне оценить факторы выбора профессии. Их немало, важность их может меняться с течением времени и определяется с учётом особенностей личности человека. Не страшно, если впоследствии захочется сменить сферу деятельности, нужно, чтобы человек ясно представлял, какие факторы больше всего влияют на выбор профессии. Удачный выбор профессии - одна из главных составляющих и условий человеческого счастья.

В заключении Эльхан Эльатлы ответил на вопросы аудитории и провел автограф-сессию своих книг.

(Автор: Вугар Иманов)

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