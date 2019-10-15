Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)

15 октября 2019 16:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанские подростки стали участниками-членами жюри VII Международного фестиваля детских и юношеских фильмов Giffoni Macedonia в городе Скопье (Северная Македония), сообщили Trend Life в пресс-службе "Нариманфильм".

В фестивале принимают участие более 650 подростков из 10 стран. В составе группы из нашей страны четыре подростка - Банучичек Пашаева, Аян Мехтиева, Риад Салаев и Ильхам Керимли.

В течение 6 дней, с 12 по 17 октября, участники фестиваля могут посмотреть и обсудить фильмы мирового кинематографа, встретиться с известными представителями киноиндустрии и местными звездами, получить базовые знания на семинарах и мастер-классах, принять участие в многочисленных развлекательных мероприятиях.

В рамках "Международной вечеринки" был представлен стенд Азербайджана со сладостями, фруктами, книгами и образцами прикладного искусства. Наши подростки познакомили участников фестиваля из других стран с культурой, традициями и историей Азербайджана. Фестиваль в Северной Македонии также стал местом встречи участников первого Международного фестиваля юношеских фильмов "Салам", проведенного "Нариманфильм" в Баку 2-5 сентября. Азербайджанские подростки с радостью встретили здесь своих друзей, поделились впечатлениями и завязали новые знакомства.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
  • Четыре азербайджанца в Северной Македонии - фильмы мирового кинематографа (ФОТО)
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