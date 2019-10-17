Нурсултан Назарбаев поздравил с юбилеем азербайджанского кинорежиссера Амира Пехлевана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел вечер, посвященный 60-летию кинорежиссера, писателя, драматурга и журналиста Амира Пехлевана, сообщает Trend Life.

На открытии вечера заслуженный деятель искусств Азербайджана, профессор Ильхам Рагимли рассказал о творчестве Амира Пехлевана, который является автором 70 книг, (20 из которых опубликованы в США, Турции, России, Украине и странах Европы), 20 фильмов, двух театральных спектаклей. Пять его фильмов (“Fransız”, “Qarabağ şikəstəsi”, “Spasibo”, “Qız Qalası”, “Bakı Nefti və Nobellər”) были отмечены призами международных кинофестивалей в США, Франции, Великобритании, Германии и других странах. Является лауреатом Государственных премий Казахстана и Кыргызстана.

В адрес юбиляра были зачитаны поздравительные телеграммы от экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председателя Национального союза писателей Украины Михаила Сидоржевского, секретаря Союза писателей России Лидии Довиденко.

Академик Низами Джафаров, народный поэт Вахид Азиз, ученый-литературовед Гурбан Байрамов отметили, творчество Амира Пехлевана играет большую роль в развитии и пропаганде национальной культуры. Было отмечено, что творчество Амира Пехлевана, понимание современной жизни интересно не только в Азербайджане, но и во многих странах мира. Эмоциональное богатство природы его литературного таланта, интеллигентность, творческий путь, связанный с историей Азербайджана и других стран, соединяют его со многими близкими по духу людьми, с кем сводила его судьба. Его также отличает принадлежность к тюркскому миру, его философии, взгляд на роль этого древнего сообщества, на современную жизнь.

Амир Пехлеван говорит, что своим творчеством он хочет напомнить исторические факты и хронологию развития тюркского мира, повлиявшие на сохранение культурных традиций, созданных много веков назад древними тюрками, и имеющих продолжение в современном мире в традициях, литературе и музыкальной культуре, т.е. показать общественности, каким образом тюрко-язычные народы сохраняют свою национальную духовность .

Вечер продолжился концертной программой с участием народных артистов Забита Набизаде и Гюльяз Мамедовой, заслуженных артистов Гюлюстан Алиевой и Азада Шукюрова, и других. В заключении Амир Пехлеван выразил признательность за теплые слова и проведение вечера.

(Автор: Вугар Иманов)

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