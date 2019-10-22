Как итальянцы усмиряли бушующие силы природы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Мрачноватые звуки бубенчиков и древних инструментов, шкуры животных и охотничьи рожки – вот колорит постановки Алессандро Серра "Макбет" по мотивам одноименного произведения Уильяма Шекспира, который был представлен в рамках третьего Международного театрального фестиваля M.A.P. на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра, сообщает Trend Life.

Спектакль Театра “Sardegna” (Италия) наполнен магией жеста и голоса, в нем ощущается дионисийское начало, но вместе с тем поражает отточенная пластика танцоров и точность вокальных партий. На сцене хмурые маски, льются кровь и красное вино, бушуют силы природы, усмиряемые человеком. На сцене – мрачная, темная зима. Можно обнаружить еще много других аналогий, роднящих великое творение Шекспира, и целую коллекцию найденных на Сардинии масок. Там, где итальянский остается языком литературным, сардинский диалект превращается в песню.

Действие разворачивается в пустом игровом пространстве, которое оживает лишь благодаря телам актеров и их дару сценического присутствия среди камней, железа, крови, военной атрибутики и останков нурагийской цивилизации. В центре всего – материя, не несущая смысла и первобытные силы, неминуемо влияющие на объект.

Фестиваль, организованный Пространством современного искусства YARAT при партнерской поддержке компании Bakcell, прошел в Баку с 10 по 20 октября. Художественный руководитель – Кямран Шахмардан. Фестиваль M.A.P. – аббревиатура означает music (музыка), art (искусство) и performance (перформанс) – сочетая различные формы театрального искусства с целью помочь зрителям разобраться в тонкостях широкого спектра форм современного театра, является платформой для общения, обучения, обмена знаниями и опытом.

(Автор: Вугар Иманов)

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