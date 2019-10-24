На телеканале Mezzo покажут концерт народного артиста Мурада Гусейнова (ВИДЕО)

24 октября 2019 18:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В эфире популярного французского телеканала Mezzo вновь будет представлена концертная программа в исполнении народного артиста Азербайджана, известного пианиста, лауреата международных конкурсов Мурада Гусейнова, сообщает Trend Life со ссылкой на телеканал. Концертная программа под названием "Осенняя соната" будет показана 25 октября в 22.30.

Напомним, что большое внимание общественности привлекло участие Мурада Гусейнова в передаче, посвященной 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева, ранее представленной на телеканала Mezzo. Народный артист Азербайджана Мурад Гусейнов и известный российский скрипач Вадим Репин исполнили сонату и 24 прелюдии азербайджанского композитора. Данное выступление более 40 раз транслировалось на телеканале Mezzo, и было встречено поклонниками классической музыки с большим интересом.

Отметим, что на телеканале Mezzo 25 октября будет также продемонстрирована концертная программа, посвященная 100-летию со дня рождения Гара Гараева с участием Санкт-Петербургского филармонического оркестра под управлением народного артиста Азербайджана Рауфа Абдуллаева. Солист – лауреат международных конкурсов, скрипач Максим Венгеров.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • На телеканале Mezzo покажут концерт народного артиста Мурада Гусейнова (ВИДЕО)
  • На телеканале Mezzo покажут концерт народного артиста Мурада Гусейнова (ВИДЕО)
  • На телеканале Mezzo покажут концерт народного артиста Мурада Гусейнова (ВИДЕО)
  • На телеканале Mezzo покажут концерт народного артиста Мурада Гусейнова (ВИДЕО)
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