Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)

25 октября 2019 18:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел концерт "Şərqdən Qərbə" (C Востока на Запад) с участием заслуженного артиста Гочага Аскерова, ханенде Гюльзар Фараджевой и французских музыкантов - Жулен Ачиари, Николас Нагеотте, Джорди Кассагне, Бастин Фонтанилле и Джулие Лобатода, сообщает Trend Life. Проект реализован совместно с Азербайджанским государственным университетом культуры и искусств

В концертной программе наряду с мугамами, теснифами и французской музыкой, прозвучал синтез азербайджанской и французской национальной музыки. Выступление прошло в сопровождении заслуженного артиста Камрана Керимова (нагара), Ибрагима Бабаева (тар), Эльнура Микаилова (каманча), Усамеддина Азизова (нагара) и Васифа Гусейнзаде (пиано).

Ханенде рассказав о проекте, отметил, что целью визита французских музыкантов в Азербайджан является изучение мугамного искусства, которое в дальнейшем они намереваются популяризировать в своем творчестве и представить на международной арене. В дальнейшем ожидаются совместные проекты французских музыкантов с ханенде.

Напомним, что Гочаг Аскеров и лауреат международных конкурсов, французский джазмен Пьер де Трегоман успешно выступают вместе с 2016 года. Выступали с концертами в Азербайджане, Франции, Китае, Швейцарии и других странах. Выпустили в 2017 году в Италии альбом "Mugham Souls", который разошелся многотысячным тиражом.

(Автор: Вугар Иманов)

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  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
  • Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
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