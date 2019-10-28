Я истина, истина во мне... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама прошел художественно-музыкальный вечер "Haqq mənəm, haqq məndədi" (Я истина, истина во мне), сообщает Trend Life.

Художественно-музыкальный вечер "Haqq mənəm, haqq məndədi", посвящен 650-летию со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими. Мероприятие организовано Центром мугама совместно с Институтом фольклора Национальной академии наук Азербайджана.

Напомним, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с 650-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, 2019 год объявлен "Годом Насими".

На мероприятии в исполнении заслуженных артисток Азербайджана Нурии Гусейновой и Солмаз Косаевой, а также Халимы Солтан, Мехмана Микайылова, Ульвии Садагат, Чиленай Гусейновой, Джейхуна Мурадова, Рафаэля Аскерова, Джахандара Микаилова прозвучали произведения на стихи великого поэта. Вокалисты выступили в сопровождении ансамбля "Dədə Qorqud", художественным руководителем которого является Нурия Гусейнова.

(Автор: Джани Бабаева )

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