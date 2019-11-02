Славная история Азербайджана в музыке

2 ноября 2019 13:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 14 ноября будет представлена концертная программа "Şanlı tarix" (Славная история), посвященная Дню национального возрождения, сообщили Trend Lİfe в пресс-службе филармонии.

Концерт состоится в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи).

На вечере в исполнении лауреатов международных и республиканских конкурсов прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов. В концерте примут участие скрипачи Сура Руфат, Сария Насибова, Эльмира Дадашева, Озджан Джаббары, Лиза Кизель, пианисты Зулейха Абдуллаева, Севиндж Агаева, Мехин Залыева, Ли Зхижун, Сара Мустафаева, Айла Гасанова, Фатима Гаджиева, исполнители на трубе Али Гасанли и Фарид Гаджиев, исполнитель на валторне Инал Гаджиев и вокалистка Нигяр Рагимова. Также на вечере прозвучит сочинение молодого композитора Орхана Латифзаде.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор — Айла Керимова-Закария.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева)

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