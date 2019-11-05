Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)

5 ноября 2019 11:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Молодой азербайджанский актер Мир-Мовсум Мирзазаде удостоен награды Международного фестиваля кино стран Содружества "Московская премьера", сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Мир-Мовсум Мирзазаде удостоен награды в номинации "Приз за лучшую мужскую роль" за образ в фильме Эльмара Иманова "Конец сезона" (совместное производство Азербайджана, Германии и Грузии).

Отметим, что картина Эльмара Иманова "Конец сезона" была представлена в конкурсной программе фестиваля игровых полнометражных фильмов.

Сюжет фильма "Конец сезона": неожиданное происшествие потрясает основы маленькой азербайджанской семьи. Самир, Фидан и их 18-летний сын Махмуд - самостоятельные люди, но независимость духа и действий иногда приводит к отчуждению, невозможности понимания и сочувствия. Во время семейной поездки на пляж все пошло не так, как ожидалось...

Режиссер фильма - Эльмар Иманов, авторы сценария - Анар Иманов и Эльмар Иманов, операторы - Берта Валин Эскофет и Дрисс Ажари, художник-постановщик - Ситара Ибрагимова, музыка - Джамал Али Фирудин Аллаверды, продюсер - Ева Блондиау.

В ролях: Расим Джафаров, Мир-Мовсум Мирзазаде, Зульфия Гурбанова.

Отметим, что всего на фестивале "Московская премьера" было показано более 40 фильмов, из них в полнометражной программе – восемь, в короткометражной – 18 фильмов.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)
  • Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)
  • Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)
  • Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)
  • Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)
  • Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)
  • Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)
  • Азербайджанский актер признан лучшим на Фестивале кино стран Содружества (ФОТО)
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