Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)

5 ноября 2019 15:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Коллектив Иреванского государственного азербайджанского драматического театр имени Джафара Джаббарлы представил на сцене Шушинского государственного музыкального драматического театра (прим. – временно действует в Баку) премьеру спектакля "Oğru və Doğru" ("Вор и правда") по пьесе поэта, драматурга Имира Мамедли, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Художественный руководитель постановки – заслуженный работник культуры Ифтихар Пириев, режиссер-постановщик – Ниджат Мирзазаде, ассистент режиссера – Бахруз Хикмятоглу, художник-постановщик – Вахид Мурсалиев, музыкальное оформление – Чингиз Халилов.

В ролях – Мюдвар Нематова, Анар Булудов, Ниямеддин Сафаралиев, Ровшан Джафаров, Арзуман Танрыверди.
Премьера была с большим интересом встречена зрительской аудиторией.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
  • Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
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