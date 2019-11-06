В Берлине прошла торжественная презентация "Полного собрания сочинений" Мирзы Шафи Вазеха (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Берлинском университете имени Гумбольдта (Humboldt-Universität zu Berlin) состоялась конференция, посвященная презентации научной общественности "Полного собрания сочинений" Мирзы Шафи Вазеха на азербайджанском, немецком и русском языках, организованная Xalq Bank при поддержке Q Gallery Berlin и посольства Азербайджана в Германии, сообщили Trend Life в пресс-службе Xalq Bank.

Восемнадцатое издание проекта Xalq Əmanəti, осуществляемого Xalq Bank, посвящено творческому наследию великого азербайджанского поэта, мыслителя, просветителя и педагога Мирзы Шафи Вазеха. Издание книги приурочено к 225-й годовщиной со дня рождения великого поэта.

Humboldt-Universität zu Berlin - старейший из четырёх университетов Берлина. Основан в 1809 года по инициативе Вильгельма фон Гумбольдта. В 1828 году получил название Университет Фридриха Вильгельма в честь прусского короля Фридриха Вильгельма III, в царствование которого был учреждён; в 1949 году переименован в честь братьев Гумбольдтов. Считается одним из крупнейших европейских научных центров.

Профессор Humboldt-Universität zu Berlin, ученый-историк Ева Мария Аух рассказала о творчестве Мирзы Шафи Вазеха, о его своеобразной поэзии. Она, с благоволением относящаяся к творчеству поэта, отозвалась о новом сборнике, изданном на трех языках, как о достойном знаке уважения таланту Мирза Шафи Вазеха и ценном подарке почитателям поэта. Высоко оценив содержание и изящное оформление книги, назвала незабываемым событием данную конференцию, участниками которой стали ученые, педагоги и студенты-востоковеды.

"Я считаю, что это событие запомнится не только как прекрасный день, но и как историческое событие. Перед нами очередной пример крепких Германо-Азербайджанских межкультурных связей, а единство и неразрывность Мирзы Шафи Вазеха и Фридриха фон Боденштедта достойный тому пример. На мой взгляд, публикация книг Вазеха на немецком языке в 145-й раз является значимым событием в научном и литературном мире", - отметила Ева Мария.

Азербайджанский ученый-языковед, профессор Фахраддин Вейсалли рассказал об интересных нюансах творчества Мирзы Шафи Вазеха. Профессор подчеркнул высокое значение творчества Вазеха в межкультурных связях Германии и Азербайджана, а также отметил особую в этом деле роль Фридриха фон Боденштедта. Отметим, что эту же мысль неоднократно озвучили и немецкие ученые.

"Меня очень обрадовало издание книги Мирзы Шафи Вазеха на немецком языке. Интересно то, что в Германии стихи Вазеха с любовью читают многие, но не все знают автора. К сожалению, нет у них и достаточной информации об истории взаимоотношений Вазеха и Боденштедта, о том великом вкладе, который они сделали в культурное наследие своих народов. Мне думается, что эта книга и ее презентация в университете помогут в донесении широкой общественности творчества великого поэта и мыслителя", - отметил один из авторитетных немецких ученых, профессор Удо Штайнбах.

В рамках проекта в Q Gallery Berlin прошел литературно-художественный вечер. Руководитель проекта Xalq Əmanəti Рафиг Гашимов рассказал гостям о большом коллективе, благодаря пятилетней работе которого, стало возможным издание книги. Это уже 18-е издание в рамках проекта Xalq Əmanəti, совпавшее с 225-летием поэта, отметил он и представил гостям стенд с предыдущими работами.

Проект Xalq Əmanəti, осуществляемый Xalq Bank с 2010 года, служит делу сохранения и передачи будущим поколениям культурного наследия нашего народа. Книги, изданные на трех языках - азербайджанском, английском и русском, дарятся высшим и средним учебным заведениям, детским домам и библиотекам, фондам, государственным учреждениям, зарубежным представительствам в Азербайджане, посольствам и консульствам Азербайджана за рубежом, крупным музеям и библиотекам, а также распространяются среди ценителей культуры Азербайджана безвозмездно. За прошедшие годы в рамках проекта были изданы художественные альбомы и организованы выставки работ народных художников Беюкаги Мирзазаде, Микаила Абдуллаева, Марал Рахманзаде, Саттара Бахлулзаде, Надира Абдуррахманова, Халиды Сафаровой и Махмуда Тагиева, Ваджии Самедовой, Алекпера Рзагулиева, Кямала Ахмеда, Фазиля Алиева, Геннадия Брижатюка, Рзы Мамедова, Горхмаза Суджаддинова, талантливого скульптора-шехида Самира Качаева; вышли в свет избранные сочинения Мамеда Араза, Гусейна Арифа, Микаила Мушфига, Халила Рзы Улутюрка, книга "Монеты Азербайджана" видного ученого-нумизмата, профессора Али Раджабли а также трехтомник "Антология ашугской литературы".

Далее Рафиг Гашимов и немецкая актриса Кристиана Фогт прочитали стихи поэта на азербайджанском и немецком языках, были представлены великолепные романсы, написанные на слова Вазеха.

"Интересно, но мне стихи Вазеха напомнили Гете. Именно поэтому я с первого раза увлеченно и легко озвучила таинственные стихи поэта. Честно говоря, я не думала, что мне это будет очень близко в плане языка, манеры, ритмики. Моя душа от стихов в восторге. Признаюсь, что для меня это было неожиданностью", - отметила Кристиана Фогт.

В завершении вечера, прошедшего в прекрасной атмосфере, гостям были вручены книги поэта, а также другие сборники и альбомы, изданные в рамках проекта «Xalq Əmanəti».

Из истории

Родившийся в 1794 году в древней Гяндже Мирза Шафи Кербелаи Садых оглу писал свои произведения на азербайджанском и персидском языках под псевдонимом Вазех, что означает "выразительный, ясный". Изучив в религиозной школе-медресе основы религии, юный Мирза Шафи глубоко заинтересовался азербайджанской и восточной литературой, суфийской философией. В своих ранних произведениях поэт воспевал такие ценности как величие человеческого духа, любовь и красота. Молодой поэт, с вышедшими из под его пера "Юсифом и Зулейхой", "Саади и шахом", многочисленными газелями и рубаи, афоризмами, дышащими обличительной сатирой и юмором - предстает перед нами как человек предельно храбрый и непреклонный. Однако творчество поэта, его усилия в области просвещения пришлись не по душе религиозным деятелям. Под большим давлением Мирза Шафи был вынужден покинуть родные края и перебрался в Тифлис, в передовой культурный и научный центр Кавказа того времени. Он преподавал в Тифлисской школе один из стилей восточной каллиграфии "насталик", которым владел в совершенстве, а впоследствии - восточные языки и литературу. Поэт организовал в своем доме своеобразный литературный салон "Дивани-Хикмет" ("Собрание мудрых"), который по вечерам посещали многие известные поэты, писатели и философы, среди которых - Мирза Фатали Ахундзаде, ученик и последователь Вазеха. В это же время Мирза Шафи пишет первую хрестоматию азербайджанской поэзии и составляет для Тифлисской гимназии "Татарско-русский словарь" (в соавторстве с И.Григорьвым).

Литературный салон Мирзы Шафи посещал и прибывший на Кавказ немецкий поэт и востоковед Фридрих Мартин фон Боденштедт, бравший у Вазеха уроки персидского и азербайджанского языков. По словам Боденштедта, во время прощания Мирза Шафи подарил ему тетрадь со своими стихами, которые ученик обещает издать в Германии и отправить экземпляр этой книги своему наставнику. Боденштедт в 1850 году издал сборник поэтических произведений "мудреца из Гянджи", как называл он своего учителя, сборник был издан под заголовком "1001 день на Востоке" и имел феноменальный успех в Европе. Через год Боденштедт расширил содержание книги и переиздал ее под названием "Песни Мирзы Шафи". Поэзия азербайджанского поэта, его "песни" в течение 40 лет, прошедших после их публикации в Германии в 1850 и 1851 годах издавались ни много ни мало – 145 раз, были переведены на многие европейские языки и снискали автору поистине мировую славу. Учитывая особенности коммуникации и, в целом, реалии того времени, сегодня трудно представить масштабы славы Мирзы Шафи в Европе. Выдающийся музыкант своего времени, русский пианист и композитор Антон Рубинштейн написал цикл романсов на 12 стихотворений Мирзы Шафи. Эта работа в 1855 году была с одобрением отмечена знаменитым венгерским композитором Ференцем Листом, который оказал поддержку в издании этих романсов, быстро обретших популярность в Европе под названием "Персидские мотивы". Впоследствии тексты этих романсов были переведены с немецкого языка на русский великим русским композитором Петром Ильичом Чайковским и с большим успехом исполнялись легендой мирового оперного искусства Федором Шаляпиным. 5 ноября 1887 года на улицах Берлина были вывешены афиши, извещавшие о том, что в театре Фридриха Вильгельма состоится представление оперетты композитора Карла Мильокера "Песни Мирзы Шафи" (авторство либретто принадлежало Эмилю Полу). О произведениях Вазеха в своих письмах положительно высказывались Толстой и Тургенев.

О работе над "Полным собранием сочинений"

Наследие Мирзы Шафи Вазеха на немецком языке - учитывая все поэтические тексты, вошедшие в три книги Боденштедта – составляют 351 стихотворных произведения. Произведений, переведенных на русский язык, выполненных преимущественно Н.Гребневым и Л.Мальцевым – около 400. Около половины из них, это различные версии переводов одних и тех же стихотворений. Однако, наряду с оригиналами произведений, число переводов на азербайджанский язык никогда не превышало 100 стихотворений.

В книгу "Полное собрание сочинений" Мирзы Шафи Вазеха, изданную на трех языках - азербайджанском, русском и немецком, собраны все идентифицированные специалистами произведения поэта. В процессе подготовки данного издания творческая группа тесно сотрудничала со специалистами по немецкому языку, азербайджанскими учеными – исследователями творчества Мирзы Шафи Вазеха: профессором Акифом Байрамом, профессором Фахраддином Вейсалли, Вилаятом Гаджиевым, Юсифом Саваланом. Большую помощь в реализации проекта оказана литераторами и переводчиками из Германии Орханом Арасом и Карлом Г. Киелем, видным русским поэтом и переводчиком Михаилом Синельниковым, азербайджанским поэтом и переводчиком Ниджатом Мамедовым, художественным редактором русской версии Алиной Талыбовой. В книгу также включены некоторые известные переводы Н. Гребнева, Л. Мальцева, Ф. Калугина, Б. Маркова,С. Надсона, И. Продана, И. и А. Тхоржевских, П. Чайковского, Н. Эйферт, П. Якубовича, А. Шеллер-Михайлова и В. Луговского. На родном же языке кроме его оригинальных произведений, читатели прочтут Вазеха в переводах Халила Рзы Улутюрка, Балаша Азероглу, Аслана Асланова, Азада Яшара, Пюнхана Азимли и Юсифа Савалана.

В первой из четырех книг "Полного собрания сочинений", были собраны стихотворения Вазеха, написанные им на родном азербайджанском языке, за ними следуют стихотворения поэта на персидском языке. Во второй книге собраны стихотворения Вазеха, включенные в книгу "1001 день на Востоке" – первую книгу стихов Вазеха, изданную в Германии. В первом издании в эту книгу вошло более 40 стихотворений, однако, впоследствии большая часть этих стихов была включена в другие книги, изданные Боденштедтом. Приняв во внимание этот факт, создатели книги приняли решение включить во вторую книгу всего 18 стихотворений. В третью книгу были включены стихотворения, вошедшие ранее в сборник "Песни Мирзы Шафи", и, наконец, в четвертую книгу включены стихотворения, вошедшие в сборник "Из наследия Мирзы Шафи". В версиях на азербайджанском и русском языках циклы или подзаголовки сохранены в соответствии с немецкой версией.

(Автор: Вугар Иманов)

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