Азербайджанский тар подарен музею в Тбилиси

БАКУ /Trend Life/ - При содействии Международного центра мугама коллекция Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси пополнилась азербайджанским национальным инструментом – таром, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Азербайджанский национальный музыкальный инструмент – тар был передан Международным центром мугама в дар музею в Тбилиси в рамках реализуемого Центром проекта "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): истоки, современные связи и перспективы".

Тар является базовым инструментом традиционной музыки Азербайджана, обязательным инструментом при исполнении азербайджанских мугамов.

В рамках мероприятия было отмечено, что Международный центр мугама и в дальнейшем готов оказывать содействие в проведении в Музее мастер-классов и организации встреч с видными представителями азербайджанского национального исполнительского искусства.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.