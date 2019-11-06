Азербайджанский тар подарен музею в Тбилиси

6 ноября 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - При содействии Международного центра мугама коллекция Музея азербайджанской культуры имени Мирзы Фатали Ахундова в Тбилиси пополнилась азербайджанским национальным инструментом – таром, сообщили Trend Life в пресс-службе Центра.

Азербайджанский национальный музыкальный инструмент – тар был передан Международным центром мугама в дар музею в Тбилиси в рамках реализуемого Центром проекта "Музыкальная культура Азербайджана (мугамы, народные песни и теснифы) и Грузии (фольклор): истоки, современные связи и перспективы".

Тар является базовым инструментом традиционной музыки Азербайджана, обязательным инструментом при исполнении азербайджанских мугамов.

В рамках мероприятия было отмечено, что Международный центр мугама и в дальнейшем готов оказывать содействие в проведении в Музее мастер-классов и организации встреч с видными представителями азербайджанского национального исполнительского искусства.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Газели Сейидаги воспевают отвагу и любовь (ФОТО)
Культура 4 ноября 18:34
Музыкальная культура Азербайджана в Грузии (ФОТО)
Культура 4 ноября 12:32
Эмма Николсон посетила Международный центр мугама (ФОТО)
Культура 4 ноября 11:53
Я истина, истина во мне... (ФОТО)
Культура 28 октября 12:06
Французы объединились с азербайджанцами - с Востока на Запад (ФОТО)
Культура 25 октября 18:35
Музыкальная культура Азербайджана в Грузии – концерт группы "Карабах"
Культура 25 октября 16:18
Лента новостей
В Азербайджане в отношении 200 судей начато дисциплинарное производство
Общество 14:49
Шрифтом Брайля. В Баку откроется Музей без границ
Культура 14:48
Замминистр о продаже в роддомах Азербайджана искусственного детского питания
Общество 14:45
Продажи авиабилетов из-за рубежа в Узбекистан увеличились на треть
Бизнес 14:40
Палата: Рост госбюджета Азербайджана на 2020 год связан с увеличением социальных расходов
Экономика 14:36
Супруга Огтая Гюльалыева поблагодарила Фонд Гейдара Алиева (ВИДЕО)
Политика 14:35
В Казахстане вырастет максимальная ставка вознаграждения по вкладам физлиц
Финансы 14:34
В рамках проекта «Наш двор» в Низаминском районе благоустроен и передан в пользование жителей очередной двор
Общество 14:33
Функционер "Мусавата" осудил авторитарное решение председателя партии "Реал"
Политика 14:29