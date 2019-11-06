Радиоведущая, математик и переводчик дебютировала на сцене Азербайджанского театра (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра состоялся дебют новых актеров труппы в спектакле "999-я ночь", поставленного по мотивам сказок "Тысяча и одна ночь" на музыку выдающегося композитора, народного артиста СССР Фикрета Амирова. сообщает Trend Life. Этими актерами стали заслуженный артист Азербайджана Играр Саламов (Падишах) и певица Улькер Гулиева (Фатима).

Интересно, что актеры приглашены в театр в результате проведенного конкурса отборочной комисией во главе с народной артисткой Шафигой Мамедовой и директором театра, заслуженным деятелем искусств Алигисметом Лалаевым.

Играр Саламов – выпускник факультета актера музыкального театра Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. 1993-1995 годах – работал в Шекинском государством драматическом театре, с 1996 года – Шушинском государственном музыкальном драматическом театре. Лауреат национальных премий.

Улькер Гулиева – выпускница средней музыкальной школы имени Бюльбюля, факультета прикладной математики Бакинского государственного университета, с 2018 года обучается на факультете национального вокала Азербайджанской национальной консерватории. В 2000-2011 годах работала переводчиком в БГУ, в 2005 – радиоведущей Burc FM, в 2014-2015 – солисткой эстрадного оркестра Государственного театра песни имени Рашида Бейбутова. Лауреат национальных конкурсов.

Сюжет спектакля построен на противоречиях в отношениях сапожника Маруфа и его коварной жены Фатимы. В спектакле использованы необычные двухэтажные декорации. Каждый этаж имеет символическое значение. В постановке на фоне противостояния добра со злом показана борьба за большую любовь.

Режиссер-постановщик - Ирада Гёзалова, дирижер-постановщик – заслуженный деятель искусств Фахраддин Атаев, художник-постановщик – заслуженный Набат Самедова, хормейстер - заслуженный артист Вагиф Мастанов, балетмейстеры – заслуженные артисты Закир Агаев и Елена Агаева, концертмейстер - Фидан Бабаева, ассистент режиссера - Севиндж Мамедова.

В спектакле также сыграли Ниджат Али, Мехрибан Залыева, Алимамед Новрузов, Руслан Мюрсалов, Эльмеддин Дадашов, Фарид Рзаев и другие.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Разима Исмайлова)

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