В Азербайджане создан уникальный Музей без границ - ни для кого нет преград (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие на втором этаже Музея без границ, приспособленного к потребностям людей с ограниченными возможностями здоровья мероприятие. Мероприятие приурочено к Международному дню слепых – 13 ноября, сообщает Trend Life.

Проект, реализованный Министерством культуры Азербайджана и Азербайджанским национальным музеем ковра, играет особую роль в обеспечении равных прав людей с нарушениями зрения в социально-культурной среде, оказании психологической и моральной поддержки.

Информация об экспонатах музея на втором этаже продублирована для людей с нарушениями зрения шрифтом Брайля. Также здесь представлены ковровые изделия малых размеров в ворсовой и безворсовой технике, с геометрическими и растительными элементами, зооморфными и антропоморфными изображениями. Таким образом, люди с нарушениями зрения смогут ощутить посредством тактильного контакта особенности создания каждого типа ковра, сотканного ткачихами отдела традиционных технологий музея. Отметим, что в здании Азербайджанского национального музея ковра созданы необходимые условия для передвижения в инвалидных колясках. С начала 2019 года с экспонатами этого музея, представленными на первом этаже, можно ознакомиться посредством тактильного контакта, а также с помощью аудиозаписей на азербайджанском и русском языках и надписей, продублированных шрифтом Брайля. Кроме того, сотрудники отдела традиционных технологий и детского отдела музея проводят мастер-классы для людей, нуждающихся в особой заботе.

Директор Азербайджанского музея ковра, председатель Национального комитета ICOM Азербайджан, заслуженный работник культуры Ширин Меликова представила Trend Life материал о реализации проекта «Музей без границ».

«Азербайджанский национальный музей ковра – первый в мире музей такого профиля. Сегодня он признан ведущим в стране, в том числе в области работы с общественностью. Как и все крупные музеи разных стран, мы активно развиваем образовательные программы, ведем экскурсии, читаем лекции, организуем мастер-классы, ориентированные на изучение нашей коллекции.

Все эти формы взаимодействия с посетителями делают акцент, прежде всего, на разнообразии технологических и художественных особенностей азербайджанского ковра – нашего главного национального достояния. У нас интересно как детям разных возрастов, так и их родителям. Музей превратился в живой, постоянно меняющийся образовательный центр для всех без исключения, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями.

С каждым годом количество гостей музея растет и мне часто приходится наблюдать посетителей на инвалидных колясках, которые свободно и совершенно самостоятельно передвигаются по всем залам. Экспозиция, тексты экспликаций и этикетки расположены таким образом, что их удобно читать сидя. Не составляет труда и дотянуться до тачскринов.

Инклюзивный музей – пространство, в котором ни для кого нет преград, – стал реальностью. Мы считаем, что сегодня обязанность каждого музея – создание подобного пространства, где людям по-настоящему комфортно, где они могут узнать как можно больше о том, что представляется ценным для конкретного собрания. Инновации такого рода, направленные на помощь людям с ограниченными физическими возможностями, в наши дни не редкость во многих крупных музеях мира.

Но во всех музеях, помимо проблемы организации пространства без границ, существует и вечная проблема запрета – посетителям обычно категорически запрещено трогать экспонаты. Специфика именно нашего музея в том, что не только зрение, но и осязание могут дать людям по-настоящему полное представление о ковровом искусстве. Если не разрешить людям – даже хорошо видящим – потрогать ковер, посмотреть его обратную сторону, невозможно объяснить различие техник безворсового ткачества, понять структуру ковра, почувствовать его материал. Наконец, мягкая и шелковистая фактура ковра так и притягивает к себе, трудно удержаться от соблазна провести рукой по его поверхности.

Мы уделяем особое внимание старинным, проверенным веками, техникам безворсового ткачества. Работает целый отдел сохранения традиционных технологий, в котором мы и начали ткать небольшого размера образцы. Эти образцы сопровождают постоянную экспозицию двух этажей. Подобный интерактив, направленный на тактильное восприятие, просто необходим для более детального понимания специфики нашей коллекции. Он интересен посетителям разных возрастов, но главное – это новшество дает возможность людям со слабым зрением и незрячим «увидеть» наши ковры, ощутить разнообразие техник, на ощупь почувствовать рисунок орнаментов. Им помогают также шрифт Брайля и аудиозаписи, где подробно рассказывается о каждом экспонате.

С февраля 2019 года на первом экспозиционном этаже по линии эволюции безворсовых ковров размещены реплики всех видов безворсовых ковров, которые можно взять в руки и детально рассмотреть особенности ткачества, изнаночную сторону изделия. Наряду с технической особенностью каждого изделия, посетителю удобно рассматривать орнаменты, а экскурсоводу - объяснять их взаимосвязь в композиции изделия.

С ноября 2019 года в эксплуатацию сдан уже второй этаж экспозиции, где рассказывается о многообразии ворсовых ковров, представляющих все регионы Азербайджана. Для незрячих отдел сохранения традиционных технологий, совместив технику безворсового и ворсового ткачества соткали изделия с одним крупным орнаментом, который легко прощупать. Каждый орнамент является ведущим в том или ином ковре – птицы, верблюды, танцующие яллы фигуры, пальметты, бута и многие другие (всего 10 ковриков) орнаменты, характерные для самых известных ковров каждой группы.

Их сопровождают тексты шрифтом Брайля, где кратко дается объяснение и название орнамента. Это прекрасный способ обучения, который одинаково интересен и детям, и взрослым. Мы уверены, что эта новая опция музея будет способствовать еще большему интересу со стороны посетителей к изучению тонкостей коврового искусства и уж точно будет запоминаться.

В процессе работы над реализацией этого проекта, мы неоднократно встречались с незрячими и советовались с ними как им будет удобнее воспринимать нашу экспозицию. Поначалу планировали делать слепки орнаментов. Однако посоветовавшись с людьми, для которых мы это делаем, было принято решение поэкспериментировать с совмещением техник ткачества (этот способ ткачества у нас в музее впервые применен для данного проекта), чтобы люди прикасались к коврам и лучше понимали специфику нашего музея, «прочувствовали» музей ковра в самом прямом смысле этого слова.

И должна сказать, что нам удалось - ковры получились великолепные! Изучив мировую практику, должна сказать, что мы сделали уникальный проект. Мы не только раздвигаем границы нашей аудитории, мы сохраняем техники традиционного ткачества и идем дальше, экспериментируем, достигаем новых результатов и расширяем функцию ковра – от произведения искусства, утилитарного предмета, формирующего быт до обучающего пособия и инклюзивного артефакта, самого по себе представляющего художественный интерес. Более того, музей открыт для передачи своего опыта другим музеям мира, профильным коллекциям, которые могут, переняв наш опыт, делать доступными свои коллекции.

Мы не только помогаем людям со слабым зрением или незрячим «увидеть» наш музей - мы обучаем их ткать ковры! Уже доказано, что арт-терапия играет огромную роль в деле преодоления физических проблем, и в данном контексте медитативность процесса ткачества и созидание материального объекта создает прилив позитивной, лечебной энергии.

Наши инклюзивные программы будут развиваться и дальше. В данный момент мы работаем над специальными девайсами для глухонемых. Расширение аудитории, донесение всесторонней информации до широкой общественности – обязанности каждого подобного рода заведения. Для нас важно, чтобы в музейную жизнь и деятельность были привлечены разные слои населения, вне зависимости от их возраста и физических возможностей».

(Автор: Вугар Иманов)

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