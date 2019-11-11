В Баку пройдет грандиозный концерт, посвященный 100-летию Королевы азербайджанского танца (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Во Дворце Гейдара Алиева 16 декабря в 19.00 пройдет грандиозный концерт, посвященный 100-летию прославленной танцовщицы и хореографа, народной артистки Азербайджана Амины Дильбази (26 декабря 1919, Газах - 30 апреля 2010, Баку), сообщили Trend Life в пресс-службе дворца. Вечер организован Министерством культуры Азербайджана.

В концертной программе примут участие Азербайджанский государственный ансамбль танца, Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова, Национальный балет Грузии "Сухишвили", Дагестанский государственный академический ансамбль танца «Лезгинка», Государственный академический ансамбль танца Северной Осетии-Алании «Алан», балетная труппа Азербайджанского академического театра оперы и балета и студенты Бакинской хореографической академии.

Цена билетов от 15 до 50 мат. Билеты можно приобрести во всех централизованных кассах города. Телефон для справок: 012-441-21-31

Амину Дильбази называли называли Королевой азербайджанского танца. С 1936 по 1939 год она была солисткой песенного и танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии. Впоследствии стала руководителем танцевальной группы. В 1957 году в проходившем в Москве VI международном фестивале молодёжи и студентов была удостоена золотой медали. В 1959 году начала руководить студенческим танцевальным коллективом «Чинар». В 1967 году создала женский ансамбль «Севиндж». С 1949 года преподавала в Хореографической школе. Популярны исполненные ею танцы «Иннаби», «Терекеме», «Мирзаи» («Вагзалы»), «Тураджи», «Наз элямя». В репертуаре танцовщицы были также русские, украинские, узбекские и арабские танцы. С большим успехом гастролировала во многих странах мира. Амина Дильбази была также хореографом танцевальных номеров в таких фильмах, как «Я придумываю песню», «Улдуз» и т. д., и в таких сценических произведениях как опера «Лейли и Меджнун», музыкальные комедии «Аршин-мал-алан» и «Не та, так эта». А в фильме «Не та, так эта», Амина Дильбази сама станцевала в сцене приготовления Гюльназ к свадьбе с Мешади Ибадом.

(Автор: Вугар Иманов)

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