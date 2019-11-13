Изысканный венгерский вечер в Баку (ФОТО)

13 ноября 2019 19:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку состоялся концерт джазовой музыки в рамках проекта "Венгерские музыкальные вечера", сообщает Trend Life. Мероприятие организовано при поддержке посольства Венгрии в Азербайджане.

На мероприятии выступил посол Венгрии в Азербайджане Виктор Седеркени. Было отмечено, что концертная программа посвящена 30-летию провозглашения Венгерской Республики.

На вечере также было подчеркнуто, что подобные мероприятия вносят вклад в развитие и укрепление связей в сфере культуры между двумя странами, знакомят с творчеством деятелей искусства.

В ходе концертной программы выступила участница конкурса песни "Евровидение" Магьяр Борин. Вниманию зрительской аудитории были представлены композиции "Caravan", "Dream a little dream of me", "Come in, come in", "All blues", "Spain" и другие. Изысканный музыкальный вечер стал настоящим подарком для бакинских меломанов. Публика бурными аплодисментами встречала каждое музыкальное произведение.

По словам Магьяр Борин, она в восторге от визита в Баку. Исполнительница отметила, что столица Азербайджана произвела на нее неизгладимое впечатление, город невероятно красив, и она с радостью ознакомится с достопримечательностями.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • Изысканный венгерский вечер в Баку (ФОТО)
  • Изысканный венгерский вечер в Баку (ФОТО)
  • Изысканный венгерский вечер в Баку (ФОТО)
  • Изысканный венгерский вечер в Баку (ФОТО)
  • Изысканный венгерский вечер в Баку (ФОТО)
  • Изысканный венгерский вечер в Баку (ФОТО)
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