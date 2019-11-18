В Узбекистане каждый месяц показывают азербайджанские ретро-фильмы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 17-24 ноября в нашей стране при организации министерства культуры Азербайджана и агентства "Узбеккино" проходит Неделя узбекского кино, сообщает Trend Life.

Главный консультант отдела кинематографии министерства культуры Азербайджана Алмаз Султанзаде на организованной пресс-конференции рассказала, что в связи с проведением данного мероприятия в нашу страну приехала делегация, в которую вошли - заместитель директора агентства "Узбеккино", профессор Шухратулло Ризаев, киновед, сотрудник "Узбеккино" Барно Унгбоева, заслуженный артист Узбекистана, кинорежиссер Абдухалил Мингноров, лауреат Государственной премии СССР, режиссер Шухрат Махмудов, продюсер, член Ассоциации журналистов тюркского мира Улугбек Абдуллаев, заслуженная артистка Узбекистана, актриса Рано Шадиева, сценарист Роза Меркинбаева и актриса Зарина Эргашева.

Алмаз Султанзаде проинформировала представителей СМИ, что в сентябре текущего года в Узбекистане прошли Дни кино Азербайджана.

"Неделя узбекского кино проводится в нашей стране уже во второй раз. В рамках текущего мероприятия демонстрация фильмов состоится не только в Баку, делегация также отправится в регионы Азербайджана – Шеки, Исмаиллы, Габалу, где встретится со зрителями. Также запланирована встреча кинодеятелей Узбекистана с азербайджанскими коллегами, на которой состоится обсуждение совместного сотрудничества", - сказала Султанзаде.

Заместитель директора агентства "Узбеккино", профессор Шухратулло Ризаев рассказал, что в рамках Недели узбекского кино пройдут показы фильмов разных жанров.

"У нас очень тесные связи с Азербайджаном. В нашей стране с большим уважением и любовью относятся к азербайджанской культуре и искусству. Мы с большим интересом смотрели и смотрим азербайджанские фильмы. Сейчас на нашем телевидении почти каждый месяц демонстрируются азербайджанские ретро-фильмы, среди них - "Где Ахмед?", "Свекровь", "Аршин мал алан". Наши зрители очень любят "Аршин мал алан" с участием Рашида Бейбутова. В Узбекистане с почтением относятся к Рашиду Бейбутову, любят его голос", - сказал Ризаев.

Шухратулло Ризаев отметил, что у кинематографистов Узбекистана возникла идея создать фильм вместе с азербайджанскими коллегами, и они надеются, что данный проект будет реализован.

Отметим, что 19 ноября делегация Узбекистана ознакомится с деятельностью Госфильмофонда Азербайджана, будет проведена встреча с кинематографистами нашей страны и состоится обсуждение будущего сотрудничества в области кино.

(Автор: Джани Бабаева)

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