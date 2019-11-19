В Баку пройдет Неделя Джафара Джаббарлы

БАКУ /Trend Life/ - В Баку при организации министерства культуры Азербайджана состоится "Неделя Джафара Джаббарлы", сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства. С 23-30 ноября в театры республики продемонстрируют спектакли по произведениям Джафара Джаббарлы, поставленные по госзаказу.

Мероприятие будет проведено в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева о праздновании 120-летия Джафара Джаббарлы.

Программа "Недели Джафара Джаббарлы":

- 23 ноября Азербайджанский государственный академический русский драматический театр имени Самеда Вургуна представит премьеру спектакля "Прости за любовь" по пьесе "Айдын".

- 25 ноября коллектив Гянджинского государственного драматического театра продемонстрирует постановку "Dönüş" ("Возвращение"). Показ пройдет на сцене Государственного театра юного зрителя.

- 26 ноября труппа Сумгайытского государственного драматического театра представит вниманию публики постановку "Solğun çiçəklər" ("Увядшие цветы"). Показ пройдет на сцене Азербайджанского государственного академического музыкального театра.

- 27 ноября коллектив Лянкяранского государственного драматического театра продемонстрирует спектакль "Vəfalı Səriyyə, yaxud göz yaşı içində gülüş" ("Верная Сария, или смех сквозь слезы"). Показ пройдет на сцене Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна.

- 28 ноября Шекинский государственный драматический театр на сцене Академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна сыграет спектакль "Севиль".

- 29 ноября Азербайджанский государственный театр юного зрителя покажет спектакль "Oqtay Eloğlu" ("Огтай Эльоглы").

- 30 ноября труппа Азербайджанского государственного академического национального драматического театра представит вниманию общественности спектакль "Yaşar".

Начало показов в 19.00.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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