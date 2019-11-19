В Баку отметили юбилей Экрема Мамедли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама в Баку прошел творческий вечер знаменитого исполнителя на таре, заслуженного работника культуры Нахчыванской Автономной Республики Экрема Мамедли, приуроченный к его 75-летию, сообщает Trend Life.

Творческий вечер начался с демонстрации видеоролика с исполнением Нахчыванским ансамблем песни и танца композиций " Нахчыванская сюита" Экрема Мамедли и "Первая весна" Джахангира Джахангирова и Тофига Гулиева.

Выступая на вечере председатель парламентского комитета по культуре, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, профессор Рафаэль Гусейнов отметил, что Экрем Мамедли около 50 лет занимается игрой на таре и обучает этому искусству. Написанные им книги - "Гаммы и арпеджио для тара", "Этюды для тара", а также сборник "Азербайджанские мугамы" являются ценными пособиями для тех, кто изучает искусство исполнения на таре. Было подчеркнуто, что Мамедли имеет большие заслуги в подготовке издания "Naxçıvan-Şərur el yallıları" ("Нахчыван – Шарур яллы"), а также в нотировании мугамов и яллы.

В своем выступлении депутат Милли Меджлиса (парламента) Фазиль Мустафа рассказал о богатом творчестве исполнителя на таре. Было отмечено, что Экрем Мамедли не только занимается обучением молодых исполнителей, но и активно участвует в написании учебных пособий. По словам самого автора, основной целью написания этих книг является представление подробного разъяснения исполнительских приемов и информации о соответствующих терминах игры на таре, способствующих расширению знаний студентов в процессе обучения.

Было подчеркнуто, что безусловно, написанные им книги являются ценным источником знаний в средних и высших музыкальных учебных заведениях.

На вечере также выступили доктор философии по искусствоведению Гюллю Исмаилова и директор Музыкального колледжа имени Асафа Зейналлы, заслуженный деятель искусств, профессор Назим Казымов, которые рассказали о творческом пути и заслугах юбиляра в развитии азербайджанской музыкальной культуры.

Вечер продолжился концертной программой, на которой народный артист Самир Джафаров, заслуженные артисты Эхтирам Гусейнов, Сабухи Джафаров, Нурия Гусейнова, лауреат Телевизионного конкурса Мугам Сархан Буньятзяде и молодая исполнительница Ревана Гурбанова порадовали публику своими выступлениями.

Зрители получили яркое впечатление от великолепного исполнения на кяманче народной артистки Шафиги Эйвазовой.

Юбиляр в своем выступлении в конце вечера выразил благодарность организаторам мероприятия за высокую оценку его творчества.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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