Джинны и дервиши бесстрашного азербайджанца - секреты мистического мира (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В галерее "Art Tower" в Ичеришехер открылась выставка молодого талантливого азербайджанского художника Зохраба Саламзаде под названием "Sirlərin ahəngi" ("Секреты гармонии"). Вдохновение для своих картин Зохраб Саламзаде черпает из истории и религии. Есть несколько тем, которые художник чаще всего отображает на своих полотнах - это Ичеришехер, джинны и дервиши… О мистической составляющей персонажей своих картин Зохраб Саламзаде рассказал корреспонденту Trend Life.

- Зохраб, "Гармония тайн" – эта ваша первая персональная выставка?

- Да, персональная экспозиция первая, но ранее я участвовал в ряде групповых выставок. Здесь представлено 20 работ, не все новые, потому что не ставилась цели подготовить их к определённой выставке. Среди работ есть и новые, и картины, которым уже пять-шесть лет. Пишу я их маслом, иногда использую акриловые краски - но в очень редких случаях. Масляные краски более долговечны и качественны, они дают нужный эффект.

- Скажите, а какую работу можете назвать на выставке центральной?

- Нет главной работы. На постере представлена одна картина, где дервиш курит кальян и тем самым создает облака, но и она тоже не является центральной. Думаю, каждая картина в экспозиции индивидуальна.

- Расскажите, о том, какие темы отражены на этих полотнах.

- Тема суфизма, мистического течения ислама, которое окружено тайнами. К джиннам там не такое отрицательное отношение, оно более терпимое. Мне нравится их философия, образ жизни, и конечно это наша история, которая близка мне. Влияние суфизма до сих пор осталось у нас, например, в том, как мы относимся к хлебу и воде. Хлеб мы поднимаем, если он упал на пол, остатки воды подливаем под дерево.

- Скажите, а вы верующий человек?

- Я мусульманин. Но сказать, что я соблюдаю исламские обряды, к сожалению, не могу. Конечно, я не горжусь этим…

- Помимо дервишей, вы рисуете и джиннов…

- К джиннам в европейской культуре отношение отрицательное, а вот в исламе они показаны более позитивно. Там говорится, о том, что это всего лишь создания Божии и среди них есть как хорошие, так и плохие. Вот я и стараюсь их показать не отрицательными, а более человечными, естественными со своим характером, со своими плюсами и минусами.

- С чего началось ваше творчество, вы с самого начала рисовали джиннов и дервишей? Какие темы были у первых картин?

- Честно говоря, не помню, как началось мое творчество (улыбается). Как и все учился, начинал с простых вещей, а потом усложнял свои работы, внося интересные изменения. Затем начал читать литературу, связанную с мифологией, религией, историей… Все это меня интересовало, так и появились мотивы, которые я хотел изобразить на холсте. Я много ищу и многое нахожу - в интернете, в энциклопедии, в наших старых сказках, обычаях, кто-то делится историями, так и появляются темы моих работ.

- Покупают ли люди картины с джиннами? Мне кажется, многие не захотят видеть дома такую работу, в этом есть что-то мистическое.

- Казалось бы, азербайджанцы должны меньше бояться, но момент того, что не очень позитивно к этому относятся – присутствует. Есть любители, которые меня знают именно по этим работам. Признаюсь, на продажу я эти картины не выставлял. Может со временем, когда люди станут немного иначе к этому относиться, у них появятся свои покупатели. Год за годом мы видим, как меняется мышление людей, поэтому возможно в будущем люди по-другому будут воспринимать данную тему.

- Зохраб, а в вашей жизни были какие-то мистические случаи?

- Что-то мистическое происходит у всех, одни это называет духами, другие - призраками, кто-то - джиннами, а некоторые - домовыми. Но, когда об этом говоришь вслух, тебя зачастую принимают за сумасшедшего. Некоторые темы не со всеми обсудишь – кто-то посмеется, а те кто верит – воспримет иначе. Но, и у меня в жизни были мистические моменты…

- Думаете, джиннам нравится то, как вы их рисуете?

- Наверное, да, так как ничего трагичного с тех пор не случилось (улыбается)…

Отметим, что Зохраб Саламзаде родился в Баку 19 ноября 1992 года в семье инженера. В 2013 году окончил Азербайджанское государственное художественное училище имени Азима Азимзаде, а в 2017 году - Азербайджанскую государственную академию художеств.

Выставка художника "Гармония тайн" вызвала большой интерес у зрительской аудитории. Гости экспозиции подолгу рассматривали каждую работу в экспозиции, ведь мистика, что-то потустороннее и необъяснимое всегда притягивает наши мысли. Несмотря на то, что работы Саламзаде основаны на мистических мотивах, все они выполнены в сочной световой гамме.

Организаторы экспозиции - Управление Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и НПО Arts Council Azerbaijan. Выставка продлиться до 23 ноября.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев.)

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