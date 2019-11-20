В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Захра Бадалбейли (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Сказки любят все на свете, любят взрослые и дети! Сказки учат нас добру и прилежному труду, говорят, как надо жить, чтобы всем вокруг дружить. Возможности многообразны, а сила воздействия велика. Например, сказки учат нас не судить о других по внешности. Ведь зеленая лягушка может предстать в образе прекрасной девушки, а страшное чудовище оказаться заколдованным принцем. Учат слушаться родителей, уважительно относиться к словам старших, применять смекалку и т.д. Читать сказки полезно не только детям, но и взрослым. Ведь взрослея, мы забываем о чудесах и волшебстве, которое окружает нас.

В Бакинском книжном центре в рамках проекта для детей "Час чтения" прошла встреча с поэтессой, членом Союза писателей, общественным деятелем Захрой Бадалбейли, сообщает Trend Life.

Захра Бадалбейли познакомила самых юных читателей с избранными сказками народов мира из замечательного сборника "Hər günə bir nağıl" (Каждый день по одной сказке).

Сказки народов мира - созданные разными нациями произведения для детей, без которых мир ребенка не будет полным. В этих рассказах дети найдут множество интересных приключений, колоритных героев, особенности языка и народной мудрости откроются детям в этих произведениях. Сказки разных народов мира разовьют воображение, интерес детей к миру, вызовут у ребят желание путешествовать, познакомят с различными народными традициями и помогут в понимании поступков других людей.

(Автор: Вугар Иманов)

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