Азербайджанец с дарбукой покорил москвичей

26 ноября 2019 13:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский музыкант, руководитель ритм-группы "Rövşən" при Центре культуры имени Н.Нариманова в городе Сумгайыт Ровшан Джаббар принял участие в Фестивале мировой музыки и перкуссии "Ancient Drums" в Москве (Россия), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В ходе фестиваля Ровшан Джаббар представил выступление на дарбуке – старинном ударном инструменте, распространённом на востоке. Выступление азербайджанского музыканта было встречено гостями и участниками фестиваля с большим интересом, и сопровождалось аплодисментами.

Дарбука – это небольшой барабан, который традиционно изготавливается из глины и козлиной кожи, играют на нём пальцами и ладонями обеих рук. По разнообразию и сочности палитры звучания дарбука способна заменить собой целую барабанную установку.

(Автор: Джани Бабаева )

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