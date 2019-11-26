Отдать дочь замуж за нелюбимого – одна история в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном академическом театре четвертого декабря состоится показ спектакля "Не та, так эта" Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

Эта вторая музыкальная комедия Узеира Гаджибекова была написана в 1910 году, в ней композитор использовал азербайджанскую народную музыку, мугам, а в тексте - газели Физули. Премьера музыкальной комедии "Не та, так эта" состоялась 25 апреля 1911 года в Театре оперы и балета.

Трудно встретить в Азербайджане хотя бы одного человека, который бы не знал бессмертную комедию великого Узеира Гаджибейли "Не так, так эта". Каждый спектакль проходит под овации зрителей. Сюжет этого произведения давно и хорошо знаком всем едва ли не с детских лет: увязший в долгах Рустам бек единственным правильным решением своих проблем считает брак юной дочери Гюльназ с зажиточным пятидесятилетним купцом Мешади Ибадом. Он решает насильно отдать дочь замуж за нелюбимого и намного старше ее по возрасту человека. Но в итоге Рустам бек жалеет о своем необдуманном решении и, сговорившись с возлюбленным Гюльназ Сервером, срывает свадьбу Мешади Ибада, которому в финале спектакля приходится жениться на служанке Сенем. Множество ярких персонажей – Гасангулу бек, Гасан бек, Рза бек и другие, придают комедии массу позитивных эмоций.

В спектакле примут участие ведущие солисты театра оперы и балета - народные артисты Азербайджана Азер Зейналов (Мешади Ибад), Акрам Поладов (Рустам бек), заслуженные артисты Инара Бабаева (Гюльназ), Фарид Алиев (Сарвар), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Гюлюстан Алиева (Сенем), Турал Агасиев (Рза бек), Алекбер Алиев (Гасангулу бек), солисты Фахмин Ахмедлы (Гасан бек), Агахан Шарифов (Амбал) и другие.

Дирижировать спектаклем будет заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.