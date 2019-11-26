В Баку отметят юбилей легендарного Чарли Чаплина

26 ноября 2019 16:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку 28 ноября в 19.00 состоится мероприятие, посвященное 130-летию со дня рождения легендарного комика Чарли Чаплина, сообщает Trend Life.

На вечере, ведущим которого будет киновед, заслуженный деятель искусств Азербайджана Аяз Салаев, зрители узнают много нового и интересного об актере, услышат музыку, которую он сочинял.

Чарльз Спенсер (Чарли) Чаплин (1889 — 1977 годы) - американский и английский киноактёр, сценарист, композитор, кинорежиссёр, продюсер и монтажёр, универсальный мастер кинематографа, создатель одного из самых знаменитых образов мирового кино - образа бродяги Чарли, появившегося в короткометражных комедиях. Чаплин активно использовал приёмы пантомимы и буффонады, хотя начиная с 1920 годов в его творчестве стали проходить значительно более серьёзные социальные темы, чем это было в раннем периоде короткометражного кино. Начиная с апреля 1914 года Чаплин стал выступать в качестве режиссёра и автора сценария большинства фильмов с собственным участием, с 1916 года он также продюсировал фильмы, а с 1918 - писал музыку. Он лауреат премии Американской киноакадемии 1973 года и дважды обладатель внеконкурсного почётного "Оскара" 1929 и 1972 годов. Почётную премию "Оскар" 1972 года Чаплин получил со следующей формулировкой своих заслуг — "За бесценный вклад в то, что в этом веке кинематограф стал искусством". Чарли Чаплин был одним из самых творческих и влиятельных людей в эпоху немого кино.

В 1999 году Американский институт киноискусства поставил Чарли Чаплина на 10 место в списке 100 величайших звёзд кино за 100 лет среди мужчин.

(Автор: Джани Бабаева )

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