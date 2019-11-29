В Баку отметят 50-летие фильма "Улдуз" (ФОТО)

29 ноября 2019 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В 2020 году исполняется 50 лет со дня выхода на экраны любимого миллионами зрителей отечественного фильма "Ulduz" ("Улдуз"), сообщает Trend Life.

В связи с этой датой, Национальная цифровая студия "Баланс" восстановила киноленту. Третьего декабря в 19.00 в Киноцентре "Низами" зрителям будет представлена обновленная версия фильма.

Кинокартина "Улдуз" была снята в 1964 году на киностудии "Азербайджанфильм" по одноименной оперетте композитора Сулеймана Алескерова. Режиссер фильма - Агарза Гулиев. Первый показ музыкальной кинокомедии состоялся в кинотеатре имени Низами (ныне – Киноцентр "Низами") 29 марта 1965 года.

В фильме снялись известные артисты - Башир Сафароглу, Лютфали Абдуллаев, Насиба Зейналова, Сиявуш Аслан, Малейка Агазаде, Гаджибаба Багиров, Бахадур Алиев и другие. "Улдуз" - музыкальная кинокомедия о любви двух молодых людей, а также работе в колхозе.

Вход на показ свободный.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • В Баку отметят 50-летие фильма "Улдуз" (ФОТО)
  • В Баку отметят 50-летие фильма "Улдуз" (ФОТО)
  • В Баку отметят 50-летие фильма "Улдуз" (ФОТО)
  • В Баку отметят 50-летие фильма "Улдуз" (ФОТО)
  • В Баку отметят 50-летие фильма "Улдуз" (ФОТО)
  • В Баку отметят 50-летие фильма "Улдуз" (ФОТО)
  • В Баку отметят 50-летие фильма "Улдуз" (ФОТО)
  • В Баку отметят 50-летие фильма "Улдуз" (ФОТО)
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