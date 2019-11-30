Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)

30 ноября 2019 13:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Солисты Отдельного образцового военного оркестра Министерства обороны Азербайджана, прапорщики, заслуженная артистка Сабина Асадова и Кянан Гадимов стали лауреатами XIV Всероссийского фестиваля народного творчества воинов Вооруженных Сил, других силовых структур, ветеранов войны и военной службы, членов их семей "Катюша - 2019 ", заняв второе место в номинации "Виват, Победа! ", сообщает Trend Life.

Сабина Асадова и Кянан Гадимов выступили с композицией на азербайджанском языке "Ey, Vətən!" (музыка – Эльза Ибрагимова, слова – Аслан Абдуллаев) из репертуара легендарного Рашида Бейбутова, которое сопровождалось видео материалом достопримечательностей Азербайджана.

Фестиваль был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и прошел в Центральном академическом театре Российской Армии. На открытии участников и гостей приветствовал заместитель министра обороны Российской Федерации, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Андрей Картаполов.

18 финалистов из России и стран СНГ прошли жесткое сито отборочного тура из 112 конкурсантов. Они боролись за призы в шести номинациях: "Лучший вокально-инструментальный ансамбль", "Лучший вокальный ансамбль", "Лучшее исполнение песен профессиональных авторов", "Авторская песня", "Боевая подруга – гармонь" и "Виват, Победа!".

Гран-при фестиваля был удостоен 69-летний ветеран Вооруженных Сил России Владимир Емцев, выступив с песней Александры Пахмутовой и Михаила Львова из кинофильма "Горячий снег".

Фестиваль был проведен Главным военно-политическим управлением Вооруженных Сил Российской Федерации, Департаментом культуры Минобороны России и Центральным домом Российской Армии имени М.В.Фрунзе.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Военнослужащие Азербайджана в России выступили на азербайджанском языке и стали лауреатами "Катюша 2019" (ВИДЕО, ФОТО)
Новости по теме
"Айда на оперу!": блистательное выступление Ильхама Назарова и Сабины Асадовой в России (ФОТО)
Культура 12:12
История любви девушки и офицера в Баку – богатство, одержимость, самоубийство (ФОТО)
Культура 14 марта 12:42
В Филармонии в Баку почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)
Культура 21 января 12:48
Море положительных эмоций Сабины Асадовой - Шаляпинские вечера в Уфе (ФОТО)
Интервью 3 октября 2018 14:29
В Баку состоится мировая премьера произведения итальянского композитора
Культура 10 сентября 2018 11:01
Еще раз в Баку про Норму, или Детоубийство
Культура 9 апреля 2018 17:57
Лента новостей
Минобороны: Гибель азербайджанского солдата является очередной дезинформацией
Нагорно-карабахский конфликт 13:08
Бакинское транспортное агентство: "Начнутся мероприятия по борьбе с незаконной парковкой" (ФОТО)
Бизнес 13:04
Узбекистан может выпустить суверенные евробонды на $500 млн
Финансы 12:55
Председатель ЦИК: В бюллетенях будут отмечены около 41 800 кандидатов
Политика 12:49
За последние 28 лет Грузия получила от США более $4 млрд
Финансы 12:44
Мазахир Панахов: В муниципальных выборах примут участие 13 политических партий
Политика 12:43
Нацбанк Грузии прогнозирует уровень инфляции в стране (Эксклюзив)
Финансы 12:42
КТК-Казахстан и КТК-Россия закупят источники питания
Тендеры 12:42
Туркменистан подписал с ООН Меморандум в области модернизации таможенных процедур
Бизнес 12:38