В Азербайджане пройдет Общереспубликанский фестиваль вокалистов

БАКУ /Trend Life/ - 17-24 декабря в стране пройдет Общереспубликанский фестиваль вокалистов, сообщили Trend Life организаторы мероприятия. Фестиваль – новый проект телеканала Mədəniyyət, который пройдет при организации министерства культуры Азербайджана.

Основная цель фестиваля – развитие и пропаганда азербайджанской классической вокальной музыки, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса.

В рамках фестиваля известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 24 декабря в Центре Гейдара Алиева.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.