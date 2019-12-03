В Азербайджане пройдет Общереспубликанский фестиваль вокалистов

3 декабря 2019 18:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 17-24 декабря в стране пройдет Общереспубликанский фестиваль вокалистов, сообщили Trend Life организаторы мероприятия. Фестиваль – новый проект телеканала Mədəniyyət, который пройдет при организации министерства культуры Азербайджана.

Основная цель фестиваля – развитие и пропаганда азербайджанской классической вокальной музыки, формирование у молодого поколения высокого музыкального вкуса.

В рамках фестиваля известные вокалисты и талантливые молодые исполнители из различных регионов страны представят образцы азербайджанской и мировой классической музыки в сопровождении ведущих музыкальных коллективов страны.

Торжественное закрытие фестиваля состоится 24 декабря в Центре Гейдара Алиева.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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