Параллельность времени и пространства, феномен памяти…- презентация в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском книжном центре прошла презентация нового романа известного учёного, общественного деятеля и писателя Кямала Абдуллы "Sirlərin sərgüzəşti” (Приключения тайн), сообщает Trend Life. Сегодня Кямалу Абдулле исполнилось 69 лет.

Выступившие на мероприятии автор предисловия к книге и редактор Аловсат Агаларов, общественно-политический деятель, филолог Сайяд Аран, писатель Шариф Агаяр и другие высоко оценили оригинальный литературный стиль Кямала Абдуллы и его новый роман. Затем автор ответил на вопросы читателей и подписал желающим свои книги.

Отметим, что данный роман является четвертым по счету романом писателя. В нем нашли отражение темы параллельности времени и пространства, феномен памяти, реальные и фантастические события.

Кямал Абдулла - народный писатель Азербайджана, заслуженный деятель науки Азербайджана, доктор филологических наук, профессор, действительный член НАНА, Государственный советник первого класса, лауреат республиканских и международных премий.

Кямал Абдулла является автором романов «Неполная рукопись» (“Yarımçıq əlyazma”), «Долина кудесников» (“Sehrbazlar dərəsi”), «И некого забыть...» (“Unutmağa kimsə yox...”), «Приключения тайн» (“Sirlərin sərgüzəşti”), «Дневник без даты» (“Tarixsiz gündəlik”) сборников рассказов, множества книг, более 300 статей и свыше 20 монографий, учебников и учебных пособий. Художественные произведения Камала Абдуллы ˗ пьесы, рассказы, романы, эссе и стихотворения издаются в Азербайджане и за рубежом. Они переведены на турецкий, русский, грузинский, английский, французский, немецкий, испанский, польский, португальский, итальянский, украинский, финский, арабский, японский, черногорский, литовский, болгарский, казахский, кыргызский и другие языки. Его пьесы поставлены на сценах азербайджанских, грузинских и эстонских театров.

Первый ректор Бакинского славянского университета (2000 -2014), Государственный советник Азербайджанской Республики по межнациональным вопросам, вопросам мультикультурализма и религии (2014 - 2017), ректор Азербайджанского университета языков, председатель Азербайджанского фонда культуры (Азербайджанский фонд творчества), действительный почётный член Турецкого лингвистического общества, действительный член (академик) Международной кадровой академии (Украина), почётный доктор Московского государственного педагогического университета и Уральского федерального университета, почётный профессор Полтавского университета экономики и торговли, действительный член Международной академии тюркских исследований, академик, действительный член Академии образовательных наук Грузии, член Российского ПЕН-клуба (Москва). Кавалер ордена "Шохрат", ордена "Заслуг" перед Республикой Польша, медали Пушкина (Россия), медали Карела Крамаржа (Чехия) и т.д., обладатель международных наград.

Автор исследований в области древней эпической литературы тюркских народов. Выступал с лекциями в университетах США, Франции, Германии, России. Турции, Польши, Грузии, Италии и т.д. Организатор и участник ряда международных симпозиумов, конференций и коллоквиумов прошедших в различных странах.

(Автор: Вугар Иманов)

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