"Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)

5 декабря 2019 12:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный кукольный театр имени Абдуллы Шаига в Баку представит вниманию зрителей в 88-м театральном сезоне новый красочный и увлекательный спектакль "Yeddi nar çubuğu" ("Семь гранатовых веток"), сообщает Trend Life. Творческий коллектив театра уже преступил к репетициям постановки.

Отметим, что репертуар театра богат и разнообразен - наряду с различными спектаклями по произведениям отечественных и зарубежных драматургов, коллектив театра представляет образцы устной народной литературы в современной трактовке.

На этот раз коллектив театра обратился к азербайджанской народной сказке "Семь гранатовых веток", занимающей особое место среди азербайджанских сказок по назидательности.

Данную сказку, подчеркивающую значимость единства, солидарности, семейных ценностей, любви и привязанности к родным, переписал в пьесу публицист Зульфугар Руфатоглу.

Пьеса-сказка, разработанная при поддержке Азербайджанского государственного кукольного театра имени Абдуллы Шаига, компании ITALDIZAIN и французского ювелирного дома Cartier в Баку, будет представлена в оригинальном сценическом оформлении.

Так, в разработанном в классическом кукольном стиле спектакле "Семь гранатовых веток" , будут в основном использованы элементы театра теней. Художником-постановщиком спектакля, который будет представлен в технике паркетной и настольной куклы, является Равана Ягубова.

Композитор, заслуженный артист Вугар Джамалзаде сочинил музыку для спектакля, отражающую привязанность к родным краям и земле. В целом в спектакле будет исполнено около 10 музыкальных композиций.

В постановке заняты - заслуженные артисты Рахман Рахманов, Джамиля Аллахвердиева, актеры Рагим Рагимов, Рамиз Гамбаров, Ясин Аббасов, Араз Гасанли, Самира Наджафова и Айгуль Агаева.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
  • "Семь гранатовых веток" в Баку - элементы театра теней и техника паркетной куклы (ФОТО)
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