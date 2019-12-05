Как растопить лед в сердце, или Мечты о Стокгольме в Баку

5 декабря 2019 13:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В художественной галерее Лейлы Хазари 10 декабря в 19.00 состоится открытие фотовыставки "Мечты о Стокгольме" фотографа и журналиста Ирады Асадовой, сообщили Trend Life организаторы экспозиции.

Выставка организована посольством Швеции в Азербайджане и художественной галереей Лейлы Хазари. Куратор выставки - Рустам Гусейнов.

Ирада Асадова – профессиональный обозреватель в области культуры, внесший большой вклад в освещении культурной жизни страны, отмечена рядом премий в сфере культуры.

Фотовыставка "Мечты о Стокгольме" состоит из серии образов шведской столицы, созданных Ирадой Асадовой. Стокгольм Ирады Асадовой – это теплый, уютный и современный город, где каждый найдет уголок себе по сердцу. Экспозиция выставки построена на контрасте холодных и теплых тонов, ярких деталей и неброского фона, холодных архитектурных форм и кипящей жизни вокруг них. Зимний Стокгольм в фотообъективе Ирады Асадовой получился невероятно притягательным городом, который способен растопить лед в сердце любого гостя.

(Автор: Джани Бабаева )

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