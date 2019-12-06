Русская цивилизация в Баку (ФОТО)

6 декабря 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялось открытие экспозиции, в которую вошли лучшие работы III Международного фотоконкурса "Русская цивилизация", сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Фотоконкурс проводился по следующим номинациям - уникальная природа, лица и поколения, архитектура и скульптура, традиции большой страны и многонациональная Москва.

Организатором выставки выступило Федеральное агентство по делам национальностей России. Участниками фотоконкурса стали около 5 тысяч фотографов из 32 стран мира.

На открытии выставки состоялось награждение победителей просветительских акций, проведенных при поддержке представительства Россотрудничества в Азербайджане в 2019 году (Тест по истории Великой Отечественной войны, Тотальный диктант, Диктант Победы, Этнографический диктант).

Отдельно был отмечен Международный конкурс юных чтецов "Живая классика", победителем которого стал участник из Азербайджана, ученик Классической гимназии №160 Иван Телегин.

(Автор: Джани Бабаева)

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  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
  • Русская цивилизация в Баку (ФОТО)
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