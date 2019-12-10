В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)

10 декабря 2019 12:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Ведущие актеры Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, народные артисты Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли стали гостями проекта "Час чтения" Бакинского книжного центра, сообщает Trend Life.

Актеры познакомили юных читателей с избранными сказками народов мира из замечательного сборника "Hər günə bir nağıl" ("Каждый день по одной сказке").

Сказки народов мира - созданные разными нациями произведения для детей, без которых мир ребенка не будет полным. В этих рассказах дети найдут множество интересных приключений, колоритных героев, особенности языка и народной мудрости откроются детям в этих произведениях. Сказки разных народов мира разовьют воображение, интерес детей к миру, вызовут у ребят желание путешествовать, познакомят с различными народными традициями и помогут в понимании поступков других людей.

Детям очень понравилось, как актеры прочитали им сказки. Они с интересом слушали чтецов, чувствует себя активным участником событий, происходящих на страницах книги. Слушая сказки, у детей разыгрывалось воображение и фантазия, они представляли героев сказки, которые казались им абсолютно реальными.

(Автор: Джани Бабаева )

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  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
  • В гостях у сказки - Нуреддин Мехдиханлы и Санубер Искендерли (ФОТО)
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