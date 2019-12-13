Будем солидарны – концерт в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее искусств в Баку прошло мероприятие "Будем солидарны" (Həmrəy olaq), приуроченное ко Дню солидарности азербайджанцев мира, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

Мероприятие прошло с участием воспитанников Детской музыкальной школы села Туг Ходжавендского района.

Концертная программа организована Исполнительной властью Ходжавендского района и Кюрдамирским региональным управлением культуры.

Выступая на мероприятии, директор Детской музыкальной школы Саадат Джавадова рассказала гостям о Ходжавендском районе. Далее была представлена концертная программа, в ходе которой учащиеся школы исполнили композиции на патриотическую тему.

Также на вечере прозвучали сочинения Фаига Суджаддинова, Саида Рустамова, Тофига Гулиева, Эльзы Ибрагимовой, Арифа Меликова, Эмина Сабитоглу и Хокумы Наджафовой.

Каждый номер концертной программы встречался бурными аплодисментами зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)

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