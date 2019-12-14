Азербайджанский юморист стал обладателем Кубка Президента Украины (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский юморист и актер Самандар Рзаев (Сёма) стал обладателем Кубка Президента Украины, сообщил Trend Life руководитель Азербайджанской Лиги Смеха, руководитель и капитан команды "Как по маслу", член Союза писателей Азербайджана Джавид Шахбазбеков.

Игра на Кубок Президента Украины, который учрежден Украинской Ліга Сміху (юмористический проект студии "Квартал 95") , прошла в концертном зале Дворца "Украина" в Киеве. Самандар Рзаев играл в составе Сборной шоу-бизнеса против Сборной комиков, среди которых было множество известных личностей.

Ранее Самандар Рзаев в составе команды "Как по маслу" стал обладателем Кубка за лучший номер сезона Лиги смеха - 2019 в Украине, а затем - победителем второго сезона Израильской Лиги Смеха.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.