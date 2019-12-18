В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной школе искусств имени Гара Гараева состоялся итоговый концерт танцевального фестиваля "Наш Альберт", посвященного 50-летию со дня рождения Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

Фестиваль прошел при организации Главного управления культуры города Баку и Центральной школы искусств имени Гара Гараева.

Перед началом мероприятия организаторы фестиваля, руководители танцевальных коллективов, участвующих в проекте, а также боевые товарищи Национального героя посетили памятник Альберту Агарунову в Баку.

В своем выступлении на мероприятии музыковед Парвин Сафарли рассказала о жизни и боевом пути Альберта Агарунова. Были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов о Национальном герое. Боевые товарищи Альберта Агарунова поделились воспоминаниями о нем.

На вечере прозвучала композиция Айнур Керимбековой "Vətən övladı Albert", посвященная Национальному герою Азербайджана. В программе выступили танцевальные коллективы - "Asiman", "Çovqan" детской школы искусств №1 имени С. Алескерова, детской школы искусств №5, Одиннадцатилетней школы искусств №6 имени Ф. Амирова, "Səbinə" Центральной школы искусств имени Г. Гараева, "Alov", "Dəcəl qızlar", Центра детско-юношеского развития №3 при министерстве образования Азербайджана и Университета "Хазар".

Также в рамках мероприятия были представлены работы юных художников. По решению жюри все танцевальные коллективы и каждый участник проекта были названы победителями фестиваля "Наш Альберт".

В завершение директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, заслуженный артист Азиз Гараюсифли поздравил участников фестиваля, выразил признательность всем его участникам.

Напомним, что Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в поселке Амирджан Сураханского района Баку.

Когда началась Карабахская война, он добровольно пошел на фронт. Назначенный командиром танка Агарунов сражался на Шушинском направлении фронта. В боях в направлении Ханкенди, Дашалты, Джамилли он уничтожил много живой силы и техники врага. В ходе штурма Шуши Альберт Агарунов уничтожил девять танков, семь БТР и много другой техники противника.

Ранним утром 8 мая 1992 года Альберт Агарунов вступил в свой последний бой на окраине Шуши.

(Автор: Джани Бабаева)

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