В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)

18 декабря 2019 09:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центральной школе искусств имени Гара Гараева состоялся итоговый концерт танцевального фестиваля "Наш Альберт", посвященного 50-летию со дня рождения Национального героя Азербайджана Альберта Агарунова, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры города Баку.

Фестиваль прошел при организации Главного управления культуры города Баку и Центральной школы искусств имени Гара Гараева.

Перед началом мероприятия организаторы фестиваля, руководители танцевальных коллективов, участвующих в проекте, а также боевые товарищи Национального героя посетили памятник Альберту Агарунову в Баку.

В своем выступлении на мероприятии музыковед Парвин Сафарли рассказала о жизни и боевом пути Альберта Агарунова. Были продемонстрированы фрагменты документальных фильмов о Национальном герое. Боевые товарищи Альберта Агарунова поделились воспоминаниями о нем.

На вечере прозвучала композиция Айнур Керимбековой "Vətən övladı Albert", посвященная Национальному герою Азербайджана. В программе выступили танцевальные коллективы - "Asiman", "Çovqan" детской школы искусств №1 имени С. Алескерова, детской школы искусств №5, Одиннадцатилетней школы искусств №6 имени Ф. Амирова, "Səbinə" Центральной школы искусств имени Г. Гараева, "Alov", "Dəcəl qızlar", Центра детско-юношеского развития №3 при министерстве образования Азербайджана и Университета "Хазар".

Также в рамках мероприятия были представлены работы юных художников. По решению жюри все танцевальные коллективы и каждый участник проекта были названы победителями фестиваля "Наш Альберт".

В завершение директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, заслуженный артист Азиз Гараюсифли поздравил участников фестиваля, выразил признательность всем его участникам.

Напомним, что Альберт Агарунов родился 25 апреля 1969 года в поселке Амирджан Сураханского района Баку.

Когда началась Карабахская война, он добровольно пошел на фронт. Назначенный командиром танка Агарунов сражался на Шушинском направлении фронта. В боях в направлении Ханкенди, Дашалты, Джамилли он уничтожил много живой силы и техники врага. В ходе штурма Шуши Альберт Агарунов уничтожил девять танков, семь БТР и много другой техники противника.

Ранним утром 8 мая 1992 года Альберт Агарунов вступил в свой последний бой на окраине Шуши.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
  • В Баку прошел танцевальный фестиваль, посвященный Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
Новости по теме
Азербайджанские звезды поддержали людей с ограниченными возможностями здоровья (ФОТО)
Культура 4 декабря 17:14
В Азербайджане открылся новый кукольный театр (ФОТО)
Культура 22 ноября 11:57
В Баку состоялось открытие дома-музея Джалила Мамедгулузаде после реконструкции (ФОТО)
Культура 18 ноября 17:52
В Баку официально открыт памятник Национальному герою Азербайджана Альберту Агарунову (ФОТО)
Общество 15 ноября 16:47
В Баку отметили 140-летие Гусейнгулу Сарабского, исполнившего роль Меджнуна 400 раз (ФОТО)
Культура 8 ноября 19:36
Стала известна дата официального открытия памятника Альберту Агарунову
Общество 8 ноября 18:33
Лента новостей
Зарубежная авиакомпания будет выполнять регулярные рейсы в Баку
Транспорт 11:12
В Баку проходит «круглый стол», посвященный перспективам развития агроэкотуризма
Экономика 11:11
В Баку обсуждают вопросы производства органических продуктов и их экспортный потенциал
Бизнес 11:09
В туркменской столице пройдут консультации в рамках Спецпрограммы ООН по Аралу
Туркменистан 10:53
Азербайджан снизил прокачку нефти по БТД по сравнению с прошлым годом
Энергетика 10:50
В парламенте Азербайджана проходит заседание Комиссии ТюркПА
Политика 10:48
Председатель Мажилиса Казахстана примет участие в мероприятиях ТюркПА в Баку
Казахстан 10:45
Численность населения Азербайджана увеличилась более чем на 71 тыс. человек
Общество 10:38
Азербайджан всегда рядом с Турцией и поддерживает ее – Мустафа Шентоп (Эксклюзив)
Политика 10:31