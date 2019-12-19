Газахские ковры в детективном романе американца вдохновили Зию Шихлинского снять фильм

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный деятель искусств, известный кинорежиссер Зия Шихлинский работает над документальным фильмом под названием "Газахские ковры", сообщил Trend Life сам режиссер.

"Азербайджанское ковровое искусство известно и ценится в мире. Прекрасные азербайджанские ковры и ковровые изделия украшают крупнейшие музеи мира. Идея снять фильм у меня зародилась после того, как покойный ученый-искусствовед Расим Эфендиев показал мне книгу "Газахские ковры", изданную в 1971 году в США. Ее автор ковровед Рауль Шебул. Издание еще раз демонстрирует интерес к азербайджанским коврам за рубежом", - рассказал Шихлинский.

Зия Шихлинский также подчеркнул, что в произведении известного американского писателя, автора детективных романов Рекс Стаут "Окончательное решение" упоминаются газахские ковры.

По словам режиссера, в столице Азербайджана съемки фильма уже завершены, и сейчас предстоят локальные съемки в Газахе. В фильме под музыку азербайджанских и европейских классиков будут показаны газахские ковры из музеев, частных коллекций.

(Автор: Джани Бабаева )

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