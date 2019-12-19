Джавид Имамвердиев призвал помочь известному бакинскому барду Виталию Игольникову (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре русской культуры 22 декабря в 17.00 состоится вечер, посвященный Международному Дню авторской песни и 45-летию Бакинского Клуба авторской песни (КАП), сообщает Trend Life. Все собранные средства пойдут на лечение 62-летнего тяжелобольного известного бакинского барда Виталия Игольникова.

"Будем рады видеть всех друзей нашего клуба, желающих разделить с нами наш праздник и одновременно поддержать нашего друга, прекрасного бакинского барда Виталия Игольникова, страдающего тяжёлым онкологическим заболеванием. Весь сбор от этого концерта будет передан на его лечение. Заранее благодарны! До встречи!", - призвал президент Бакинского Клуба авторской песни и Бакинского международного фестиваля авторской песни и поэзии, член легендарной команды КВН "Парни из Баку", композитор, бард, поэт, продюсер и режиссер Джавид Имамвердиев.

В благотворительной концертной программе примут участие известные бакинские барды.

"Бакинский Клуб авторской песни был создан в 1974 году и был одним из самых известных во всем Советском Союзе, так же, как и наши барды, среди которых отмечу Якова Когана, Ибрагима Имамалиева, Александра Барьюдина и Олега Шмакова. В 1988 году, в возрасте 16 лет, я пришел в Клуб авторской песни, начал ездить на фестивали, и с тех пор вся моя жизнь связана с этим жанром. Я даже дипломную работу в университете писал про авторскую песню. Став старше, я понял, что это не просто песня, а чистая поэзия, полет души. Я осознал, что на концерты авторской песни люди приходят не отдыхать и веселиться, а думать, размышлять над словами в песне, получать полезную информацию и возможность заглянуть в самого себя", - отметил Джавид Имамвердиев.

Клуб был создан при Азербайджанском республиканском Совете по туризму по инициативе Игоря Кобаидзе. 21 декабря 1974 года состоялся концерт-открытие клуба в актовом зале АзИНЕФТЕХИМа. В связи с тем, что главный инициатор Игорь Кобаидзе к тому времени был призван в армию, первым президентом Клуба самодеятельной и туристской песни (КСТП) на общем собрании был избран Ибрагим Имамалиев. 24-26 апреля 1987 года прошел первый Бакинский фестиваль авторской песни. После распада Советского Союза клуб почти не функционировал, возрождение клуба началось с 1997 года. Первый фестиваль в независимом Азербайджане состоялся в 2007 году при активной поддержке Министерства молодежи и спорта и получил статус "международного". На фестиваль в Баку съезжаются барды не только из СНГ, но и из стран дальнего зарубежья. В прошлом году прошел XIII Международный фестиваль авторской песни и поэзии.

"В начале 90-х из-за отъезда из Баку многих бакинских бардов и большинства наших зрителей клуб временно прекратил свое существование, но в 1997 году мы с друзьями решили его возродить, и ребята выбрали меня его президентом. С тех пор прошло уже больше 20-ти лет… Мы заново создавали бардовскую публику, прививали ей интерес и любовь к этому жанру, искали новых авторов и исполнителей, проводили регулярные концерты, как авторские, так и посвященные творчеству известных бардов. А в 2007 году благодаря поддержке Министерства молодежи и спорта Азербайджана нам удалось возродить Бакинский фестиваль авторской песни. Со временем он стал регулярным и приобрёл значительную популярность. Он объединил авторов из России, Азербайджана, США, Израиля, Германии, Чехии, Польши, Грузии, Украины, Белоруссии, Казахстана и других стран ", - добавил Джавид Имамвердиев.

(Автор: Вугар Иманов)

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