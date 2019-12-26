Названы самые продаваемые книги в Азербайджане - Baku Book Center

БАКУ /Trend Life/ - Бакинский книжный центр представил Trend Life список самых продаваемых книг – литературных изданий на азербайджанском и иностранных языках. В рейтинг вошли…

Книги азербайджанских авторов на национальном языке

1. Насими "Газели"

2. Рамиз Ровшан "Sevgi Açarı"

3. Эльхан Эльатлы "Eksperiment"

4. Низами Гянджеви "Xəmsə"

5. Чингиз Абдуллааев "Mavi Mələk"

А также - Анар Рзаев "Təhminə və Zaur", Манаф Сулейманов "Eşitdiklərim,oxuduqlarım, gördüklərim", Гараган "Art və Xaos", Ровшан Абдуллаоглу "Bu şəhərdə kimsə yoxdur" и Дильбер Ахундзаде "Müşviqli günlərim"

Книги зарубежных авторов на азербайджанском языке

1. Федор Достоевский "Преступление и наказание"

2. Халед Хоссейни "Бегущий за ветром"

3. Джордж Оруэлл "1984"

4. Стефан Цвейг "Шахматная новелла"

5. Юваль Ной Харари "Sapiens: Краткая история человечества"

А также - Дэн Браун "Код да Винчи", Агата Кристи "Убийство в Восточном экспрессе", Франц Кафка "Письма Милене", Варис Дирие "Цветок пустыни" и Паринуш Сании "Доля моя".

Книги азербайджанских авторов на русском языке - Насими "Газели", Чингиз Абдуллаев "Распад", Эльчин Сафарли "Мне тебя обещали", Анар Рзаев "Избранные произведения", Лейла Алиева "Спасибо".

Книги зарубежных авторов на русском языке – Франсеск Миральес и Эктор Гарсиа "Икигай: Японские секреты долгой и счастливой жизни", Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма", Колин Типпинг "Радикальное прощение", Грегори Дэвид Робертс "Шантарам", Дэниел Киз "Цветы для Элджернона", Марк Леви "Те слова, что мы не сказали друг другу", Джоджо Мойес "После тебя", Сара Джио "Ежевичная зима", Чак Паланик "Бойцовский клуб", Орхан Памук "Музей невинности".

Книги азербайджанских авторов на других иностранных языках - Насими "Газели", Низами "Xəmsə", Aнар Рзаев "Избранные произведения", Бахтияр Вахабзаде "Избранные произведения", Эльчин Эфендиев "Избранные произведения".

Книги зарубежных авторов на других иностранных языках – Гурбан Саид "Али и Нино", Оскар Уайльд "Портрет Дориана Грея", Шарлотта Бронте "Джен Эйр", Марк Твен "Приключения Тома Сойера", Джона Роулинг "Серия книг про Гарри Поттера"

(Автор: Вугар Иманов)

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